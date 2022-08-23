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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Уэнсдэй - Рочдейл
Шеффилд Уэнсдэй - Рочдейл: обзор матча 23 августа 2022
Шеффилд Уэнсдэй
23.08.2022, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Рочдейл
23'
Д. Браун
36'
Ф. Деле-Баширу
44'
Д. Адениран
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Рочдейл
81'
Замена
T. Sinclair
️️️️
Д. Родни
Желтая карточка
У. Волкс
80'
80'
Желтая карточка
Д. Родни
70'
Замена
И. Брайерли
️️️️
Л. Келли
70'
Замена
R. Tulloch
️️️️
I. Henderson
Замена
G. Byers
️️️️
Ф. Деле-Баширу
70'
66'
Желтая карточка
Ф. Серики
Замена
M. Ihiekwe
️️️️
B. Heneghan
52'
Замена
R. Galvin
️️️️
М. МакГиннес
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. Адениран
Пас отдал
Ф. Деле-Баширу
44'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Деле-Баширу
Пас отдал
Д. Браун
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Ф. Деле-Баширу
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
23
Jay Glover
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦФ
35
Деннис Адениран
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Рочдейл
1
Киран Сликер
ВР
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
38
Феми Серики
ЦФ
24
Cameron John
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
40
Ian Henderson
ЦФ
10
Деванте Родни
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Шеффилд Уэнсдэй
13
Дэвид Стокдейл
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
28
Marvin Johnson
ЦП
7
George Byers
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Ryan Galvin
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Рочдейл
4
Бен Нельсон
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
14
Итан Брайерли
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
7
T. Sinclair
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
3-2-2-3
1
25
МакГиннес
13
Патерсон
21
Браун
44
27
23
6
Волкс
19
Соу
35
Адениран
16
Деле-Баширу
1-1-5
1
Сликер
6
Эбанкс-Лэнделл
8
Дьягурага
38
Серики
10
Родни
40
4
Келли
24
16
Деле-Баширу
7
7
16
Деле-Баширу
25
МакГиннес
3
3
25
МакГиннес
44
20
20
44
4
Келли
14
Брайерли
14
Брайерли
4
Келли
10
Родни
7
7
10
Родни
40
77
77
40
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Рочдейл
13
Дэвид Стокдейл
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
4
Бен Нельсон
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
Главный тренер
Кейт Хилл
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
Остались в запасе
4
Бен Нельсон
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Кейт Хилл
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Рочдейл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
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Шеффилд Уэнсдэй
Рочдейл
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
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2023.05.21 14:28
1
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
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2025.04.10 20:39
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2018.02.19 00:14
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