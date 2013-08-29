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Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Риека
Штутгарт - Риека: обзор матча 29 августа 2013
Штутгарт
29.08.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Риека
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Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
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- : -
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