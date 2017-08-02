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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Риека - Зальцбург
Риека - Зальцбург: обзор матча 02 августа 2017
Риека
02.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риека - Зальцбург
Желтая карточка
Ф. Брадарич
84'
52'
Желтая карточка
Д. Самассеку
45'
+2
Желтая карточка
Р. Ябо
7'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Начало матча
Статистика матча Риека - Зальцбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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1 : 1
01.11.2026
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2 : 1
27.10.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
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11.10.2026
Риека
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
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- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
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Зальцбург
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2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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