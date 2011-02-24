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Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Рейнджерс
Спортинг - Рейнджерс: обзор матча 24 февраля 2011
Спортинг
24.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Рейнджерс
42'
П. Мендеш
83'
Я. Джало
20'
Э. Диуф
90+2'
М. Эду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Рейнджерс
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Эду
Пас отдал
Д. Хили
Замена
Н. Коэльо
️️️️
М. Фернандес
+1
Замена
А. Сантуш
️️️️
Э. Поштига
ГОЛ! 2:1!
Я. Джало
Пас отдал
Ж. Перейра
Замена
Д. Хили
️️️️
Э. Диуф
Замена
К. Салейру
️️️️
П. Мендеш
Замена
В. Вайсс
️️️️
Д. Флек
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Уэйр
Желтая карточка
М. Эду
ГОЛ! 1:1!
П. Мендеш
Пас отдал
Э. Поштига
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Диуф
Пас отдал
С. Дэвис
Желтая карточка
А. Сапатер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
4
Педру Мендеш
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
16
Янник Джало
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Спортинг
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
80
Криштиано
ЦП
8
Манише
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
29
Карлос Салейру
ЦФ
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
20
Даррен Коул
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
3-2-4-1
1
Патрисиу
6
Торсильери
4
Полга
27
Перейра
6
Эвалдо
78
Абел
4
Мендеш
14
Фернандес
0
Сапатер
16
Джало
9
Поштига
3-2-3-1
1
МакГрегор
3
Уэйр
24
Бугерра
5
Бартли
12
Фостер
3
Уиттакер
13
Флек
10
Дэвис
8
Эду
21
Диуф
9
Поштига
8
Сантуш
8
Сантуш
9
Поштига
14
Фернандес
12
Коэльо
12
Коэльо
14
Фернандес
4
Мендеш
29
Салейру
29
Салейру
4
Мендеш
21
Диуф
15
Хили
15
Хили
21
Диуф
13
Флек
7
Вайсс
7
Вайсс
13
Флек
3
Уэйр
9
Лафферти
9
Лафферти
3
Уэйр
Остались в запасе
Спортинг
Рейнджерс
80
Криштиано
ЦП
16
Тьягу
ВР
8
Манише
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Главный тренер
Паулу Сержиу
20
Даррен Коул
ЦЗ
1
Нил Александер
ВР
41
Кайл Хаттон
АП
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
80
Криштиано
ЦП
16
Тьягу
ВР
8
Манише
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
Остались в запасе
20
Даррен Коул
ЦЗ
1
Нил Александер
ВР
41
Кайл Хаттон
АП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Спортинг - Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Спортинг
1 : 0
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Спортинг
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4 : 0
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Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Жозе Алваладе
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