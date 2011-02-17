Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рейнджерс - Спортинг
Рейнджерс - Спортинг: обзор матча 17 февраля 2011
Рейнджерс
17.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Спортинг
66'
С. Уиттакер
89'
М. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Спортинг
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандес
Пас отдал
Ж. Перейра
Замена
Д. Саломау
️️️️
Э. Поштига
Желтая карточка
К. Лафферти
Замена
М. Фернандес
️️️️
Манише
Желтая карточка
В. Вайсс
Замена
К. Салейру
️️️️
Криштиано
ГОЛ! 1:0!
С. Уиттакер
Пас отдал
В. Вайсс
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
Я. Джало
Желтая карточка
Э. Диуф
Желтая карточка
М. Бугерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
8
Морис Эду
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
80
Криштиано
ЦП
8
Манише
ЦП
4
Педру Мендеш
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
16
Янник Джало
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
15
Дэвид Хили
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
17
Диого Саломау
ПП
29
Карлос Салейру
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
3
Уиттакер
3
Уэйр
24
Бугерра
5
Папач
12
Фостер
8
Эду
10
Дэвис
7
Вайсс
21
Диуф
9
Лафферти
3-5-1-1
1
Патрисиу
4
Полга
27
Перейра
6
Эвалдо
16
Джало
4
Мендеш
23
Карришу
0
Сапатер
8
Манише
80
Криштиано
9
Поштига
8
Манише
14
Фернандес
14
Фернандес
8
Манише
9
Поштига
17
Саломау
17
Саломау
9
Поштига
80
Криштиано
29
Салейру
29
Салейру
80
Криштиано
Остались в запасе
Рейнджерс
Спортинг
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
8
Андре Сантуш
ЦП
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Нил Александер
ВР
13
Джон Флек
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
16
Тьягу
ВР
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
Главный тренер
Уолтер Смит
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Рейнджерс - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Айброкс
Новости команд
Все
Рейнджерс
Спортинг
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+