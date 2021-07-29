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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ракув - Судува
Ракув - Судува: обзор матча 29 июля 2021
Ракув
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Судува
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ракув - Судува
Пенальти не реализован!
A. Gargalatzidis
ГОЛ!
М. Полетанович
4:3
Пенальти не реализован!
N. Michel Taravel
ГОЛ!
Ф. Тудор
3:3
ГОЛ!
X. Auzmendi
2:3
ГОЛ!
Я. Арак
2:2
ГОЛ!
А. Макась
1:2
ГОЛ!
Иви
1:1
ГОЛ!
Н. Мартин Горобсов
0:1
119'
Желтая карточка
Н. Мартин Горобсов
113'
Замена
A. Gargalatzidis
️️️️
N. Cases
Замена
М. Вилюш
️️️️
А. Невулис
113'
105'
+1
Желтая карточка
X. Auzmendi
Замена
Я. Арак
️️️️
М. Вдовяк
101'
Замена
Я. Папаниколау
️️️️
М. Кебула
101'
90'
+3
Замена
N. Michel Taravel
️️️️
М. Бенета
90'
+2
Замена
А. Макась
️️️️
R. Habran
Желтая карточка
М. Полетанович
88'
Желтая карточка
В. Длугош
82'
Желтая карточка
Ф. Тудор
79'
Замена
Ж. Удовичич
️️️️
П. Кун
78'
77'
Замена
X. Auzmendi
️️️️
С. Ньюадзи
69'
Замена
Г. Матулевичюс
️️️️
O. Rommens
62'
Желтая карточка
O. Rommens
Замена
В. Длугош
️️️️
Д. Шелонговски
56'
Замена
С. Муселик
️️️️
В. Гутковскис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
14
Даниэль Шелонговски
ЦФ
1
Владан Ковачевич
ЦФ
7
Фран Тудор
ЦФ
6
Анджей Невулис
ЦФ
24
Зоран Арсенич
ЦФ
7
Матеуш Вдовяк
ЦФ
4
Марко Полетанович
ЦФ
11
Иви
ЦФ
23
Патрик Кун
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
77
Марцин Кебула
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Судува
29
Маркас Бенета
ЦЗ
0
N. Cases
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦФ
10
Semir Kerla
ЦФ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
15
Aleksandar Živanović
ЦФ
21
Вайдас Славицкас
ЦФ
4
Olivier Rommens
ЦФ
5
Николас Мартин Горобсов
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
0
R. Habran
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Ракув
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
18
Якуб Арак
ЦФ
1
Каспер Треловски
ЦФ
33
Жарко Удовичич
ЦФ
71
Виктор Длугош
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Судува
80
Evgen Efremov
ЦЗ
11
Xabi Auzmendi
ЦФ
13
Ivan Kardum
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
94
Nicolas Michel Taravel
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
17
Гедриус Матулевичюс
ЦФ
32
Augustas Dubickas
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
5
11
Иви
77
Кебула
19
Гутковскис
23
Кун
4
Полетанович
1-1-5
29
Бенета
0
21
Славицкас
0
17
Ньюадзи
5
Горобсов
4
6
Невулис
16
Вилюш
16
Вилюш
6
Невулис
77
Кебула
5
Папаниколау
5
Папаниколау
77
Кебула
7
Вдовяк
18
Арак
18
Арак
7
Вдовяк
23
Кун
33
Удовичич
33
Удовичич
23
Кун
14
Шелонговски
71
Длугош
71
Длугош
14
Шелонговски
19
Гутковскис
70
Муселик
70
Муселик
19
Гутковскис
17
Ньюадзи
11
11
17
Ньюадзи
29
Бенета
94
94
29
Бенета
4
17
Матулевичюс
17
Матулевичюс
4
0
15
Макась
15
Макась
0
0
20
20
0
Остались в запасе
Ракув
Судува
1
Каспер Треловски
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
80
Evgen Efremov
ЦЗ
13
Ivan Kardum
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
32
Augustas Dubickas
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ЦФ
Остались в запасе
80
Evgen Efremov
ЦЗ
13
Ivan Kardum
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
32
Augustas Dubickas
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Статистика матча Ракув - Судува
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Информация о матче
Стадион:
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2021.09.14 17:48
5
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2021.07.19 15:22
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