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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Судува - Ракув
Судува - Ракув: обзор матча 22 июля 2021
Судува
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ракув
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Судува - Ракув
90'
+2
Желтая карточка
М. Полетанович
Замена
X. Auzmendi
️️️️
С. Ньюадзи
87'
Замена
A. Gargalatzidis
️️️️
R. Habran
87'
83'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
С. Муселик
Замена
Г. Матулевичюс
️️️️
N. Cases
80'
79'
Замена
Д. Шелонговски
️️️️
М. Кебула
79'
Замена
Я. Арак
️️️️
Иви
52'
Желтая карточка
З. Арсенич
Желтая карточка
A. Živanović
44'
44'
Желтая карточка
Ф. Тудор
Желтая карточка
Н. Мартин Горобсов
41'
Желтая карточка
S. Kerla
21'
9'
Замена
М. Полетанович
️️️️
Б. Ледерман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судува
29
Маркас Бенета
ЦЗ
0
N. Cases
ЦП
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
1
Makis Giannikoglou
ЦФ
35
Жордан Н'Кололо
ЦФ
0
R. Habran
ЦФ
5
Николас Мартин Горобсов
ЦФ
4
Olivier Rommens
ЦФ
21
Вайдас Славицкас
ЦФ
15
Aleksandar Živanović
ЦФ
10
Semir Kerla
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Ракув
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
11
Иви
ЦФ
77
Марцин Кебула
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
23
Патрик Кун
ЦФ
8
Бен Ледерман
ЦФ
7
Фран Тудор
ЦФ
6
Анджей Невулис
ЦФ
24
Зоран Арсенич
ЦФ
1
Владан Ковачевич
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Судува
5
Igor Jovanovic
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
11
Xabi Auzmendi
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
17
Гедриус Матулевичюс
ЦФ
94
Nicolas Michel Taravel
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
13
Ivan Kardum
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
Ракув
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
1
Каспер Треловски
ЦФ
33
Жарко Удовичич
ЦФ
14
Даниэль Шелонговски
ЦФ
4
Марко Полетанович
ЦФ
71
Виктор Длугош
ЦФ
7
Матеуш Вдовяк
ЦФ
18
Якуб Арак
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
1-1-5
29
Бенета
0
4
10
15
21
Славицкас
5
Горобсов
1-1-5
3
Рундич
5
Папаниколау
8
Ледерман
1
Ковачевич
24
Арсенич
6
Невулис
7
Тудор
17
Ньюадзи
11
11
17
Ньюадзи
0
20
20
0
0
17
Матулевичюс
17
Матулевичюс
0
77
Кебула
14
Шелонговски
14
Шелонговски
77
Кебула
8
Ледерман
4
Полетанович
4
Полетанович
8
Ледерман
11
Иви
18
Арак
18
Арак
11
Иви
70
Муселик
19
Гутковскис
19
Гутковскис
70
Муселик
Остались в запасе
Судува
Ракув
5
Igor Jovanovic
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
15
Александр Макась
ЦФ
94
Nicolas Michel Taravel
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
13
Ivan Kardum
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
1
Каспер Треловски
ЦФ
33
Жарко Удовичич
ЦФ
71
Виктор Длугош
ЦФ
7
Матеуш Вдовяк
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
5
Igor Jovanovic
ЦЗ
80
Evgen Efremov
ЦЗ
15
Александр Макась
ЦФ
94
Nicolas Michel Taravel
ЦФ
99
Vilius Stebrys
ЦФ
13
Ivan Kardum
ЦФ
6
Povilas Leimonas
ЦФ
Остались в запасе
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
1
Каспер Треловски
ЦФ
33
Жарко Удовичич
ЦФ
71
Виктор Длугош
ЦФ
7
Матеуш Вдовяк
ЦФ
Главный тренер
Довидас Ластаускас
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Судува - Ракув
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
ГКС
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