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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Спарта - Ракув
Спарта - Ракув: обзор матча 06 ноября 2025
Спарта
06.11.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ракув
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Спарта - Ракув
Завершен
90'
+6'
82'
Замена
Имад Рондич
️️️️➡️️
Йонатан-Браут Брюнес
79'
Замена
Apostolos Konstantopoulos
️️️️➡️️
Майкл Амейо
Замена
Анхело Пресиадо
️️️️➡️️
Джон Меркадо
76'
Замена
Матей Ринеш
️️️️➡️️
Лукаш Гараслин
76'
62'
Замена
Adriano
️️️️➡️️
Tomasz Pieńko
62'
Замена
Петер Барат
️️️️➡️️
Марко Булат
Замена
Сантьяго Энеме
️️️️➡️️
Патрик Выдра
62'
Замена
Ян Кухта
️️️️➡️️
Kevin-Prince Milla
62'
46'
Замена
Ламин Диаби-Фадига
️️️️➡️️
Patryk Makuch
45'
+1'
31'
Желтая карточка
Богдан Раковитан
Замена
Лукаш Гараслин
️️️️➡️️
Албион Ррахмани
24'
Травма
Албион Ррахмани
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Peter Vindahl Jensen
ВР
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
19
Адам Севински
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
26
Патрик Выдра
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
(К)
ПЗ
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Велько Бирманчевич
ЛВ
7
Джон Меркадо
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
11
Kevin-Prince Milla
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Ракув
48
Oliwier Zych
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
8
Tomasz Pieńko
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
6
O. Repka
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
9
Patryk Makuch
ЦФ
18
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
10
Ян Кухта
ЦФ
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
88
Петер Барат
ЦП
29
Имад Рондич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
3-2-1-2-2
1
19
Севински
20
Зелены
26
Выдра
16
3
Кадержабек
6
Кайринен
20
Бирманчевич
7
Меркадо
11
9
Ррахмани
2-1-4-1-2
48
25
Раковитан
4
Сварнас
5
Булат
7
Тудор
23
Струски
6
8
19
Амейо
18
Брюнес
9
7
Меркадо
23
Пресиадо
23
Пресиадо
7
Меркадо
Гараслин
11
Ринеш
11
Ринеш
Гараслин
9
Ррахмани
22
Гараслин
22
Гараслин
9
Ррахмани
26
Выдра
5
Энеме
5
Энеме
26
Выдра
11
10
Кухта
10
Кухта
11
5
Булат
88
Барат
88
Барат
5
Булат
18
Брюнес
29
Рондич
29
Рондич
18
Брюнес
9
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
8
11
11
8
19
Амейо
44
44
19
Амейо
Остались в запасе
Спарта
Ракув
44
Якуб Суровчик
ВР
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Каспер Треловски
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
97
Ibrahima Seck
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
3
Мартин Сухомель
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
39
Jakub Mądrzyk
ВР
97
Ibrahima Seck
ЦП
44
Bogdan Mirčetić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Спарта - Ракув
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
13
8
Офсайды
3
3
Количество передач
658
406
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.32
xGP (предотвращенные голы)
1.17
1.17
Информация о матче
Главный судья:
Joonas Jaanovits, Estonia
Стадион:
Дженерали Арена
Посещаемость:
17688
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Польша. Экстракласа, 33 тур
Пяст
1 : 3
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Ракув
Польша. Экстракласа, 31 тур
Ракув
0 : 2
13.05.2026
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Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
2 : 1
24.05.2026
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Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
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Спарта
0 : 0
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2 : 0
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