Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тун - Генк
Тун - Генк: обзор матча 13 декабря 2013
Тун
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 1
Завершен
Генк
31'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Генк
Желтая карточка
Д. Мартинес
87'
84'
Замена
А. Нгонгка
️️️️
Б. Кумордзи
76'
Замена
Ж. Горью
️️️️
С. Схрайверс
Замена
Кассио
️️️️
Н. Феррейра
71'
63'
Замена
А. Музаги
️️️️
Й. Фоссен
Замена
Д. Мартинес
️️️️
К. Шнойвли
59'
Замена
Б. Садик
️️️️
М. Крстич
59'
31'
ГОЛ! 0:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
Э. Лимбомбе
10'
Желтая карточка
С. Схрайверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
22
Давид Мосер
ВР
28
Андреас Виттвер
ЛЗ
5
Фульвио Сульмони
ЦЗ
8
Михаэль Зигфрид
ЦЗ
3
Лукас Шинкель
ЦЗ
22
Бенджамин Люти
ПЗ
20
Кристиан Шнойвли
ЛП
21
Нельсон Феррейра
ЦП
10
Милош Крстич
ЦП
17
Деннис Хедигер
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
5
Кара
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
40
Аюб Тимбе Масика
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Тун
91
Гийом Февр
ВР
14
Николас Шинденхольц
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Кассио
ПП
9
Берат Садик
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Генк
29
Брайан Гилен
ВР
30
Марвин Виллем Офори Аппиа
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
37
Йорди Кроукс
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
9
Альбиан Музаги
ЦФ
3-2-4-1
22
Мосер
5
Сульмони
8
Зигфрид
3
Шинкель
28
Виттвер
22
Люти
20
Шнойвли
10
Крстич
17
Хедигер
21
Феррейра
15
Шнойвли
4-3-1-2
1
ван Хаут
14
Уолш
12
Симайс
3
Чиманга
5
Кара
40
Масика
2
Кумордзи
16
Геркенс
77
Лимбомбе
8
Схрайверс
9
Фоссен
21
Феррейра
16
Кассио
16
Кассио
21
Феррейра
10
Крстич
9
Садик
9
Садик
10
Крстич
20
Шнойвли
77
Мартинес
77
Мартинес
20
Шнойвли
9
Фоссен
9
Музаги
9
Музаги
9
Фоссен
2
Кумордзи
16
Нгонгка
16
Нгонгка
2
Кумордзи
8
Схрайверс
17
Горью
17
Горью
8
Схрайверс
Остались в запасе
Тун
Генк
91
Гийом Февр
ВР
14
Николас Шинденхольц
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
29
Брайан Гилен
ВР
37
Йорди Кроукс
ЦП
30
Марвин Виллем Офори Аппиа
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
14
Николас Шинденхольц
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
Остались в запасе
29
Брайан Гилен
ВР
37
Йорди Кроукс
ЦП
30
Марвин Виллем Офори Аппиа
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Тун - Генк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Арена Тун
Новости команд
Все
Тун
Генк
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хартса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Тун» – «Лех»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Лех» – «Тун»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Викингур» – «Тун»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+