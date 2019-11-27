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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Генк - Зальцбург
Генк - Зальцбург: обзор матча 27 ноября 2019
Генк
27.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 4
Завершен
Зальцбург
85'
М. Саматта
43'
П. Дака
45'
Т. Минамино
69'
Х. Хванг
87'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Зальцбург
89'
Замена
А. Вальчи
️️️️
Т. Минамино
87'
ГОЛ! 1:4!
Э. Холанд
Пас отдал
Э. Мвепу
ГОЛ! 1:3!
М. Саматта
85'
80'
Замена
М. Окугава
️️️️
Д. Собослаи
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Ито
79'
Желтая карточка
М. Саматта
74'
69'
ГОЛ! 0:3!
Х. Хванг
Пас отдал
Э. Холанд
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Пайнтсил
65'
62'
Замена
Э. Холанд
️️️️
П. Дака
Замена
П. Онуачу
️️️️
П. Грошовски
59'
46'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
45'
ГОЛ! 0:2!
Т. Минамино
Пас отдал
Э. Мвепу
43'
ГОЛ! 0:1!
П. Дака
21'
Желтая карточка
З. Юнузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
10
Янис Хаджи
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
98
Стефен Одей
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
4-4-1-1
28
Кук
6
Деваст
26
Лукуми
21
Меле
46
Куэста
28
Пайнтсил
17
Грошовски
24
Де Норре
16
Берге
10
Ито
25
Саматта
4-2-2-2
31
Мигел
5
Кристенсен
68
Онгуене
8
Вебер
17
Ульмер
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
18
Минамино
27
Дака
7
Хванг
10
Ито
10
Хаджи
10
Хаджи
10
Ито
28
Пайнтсил
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Пайнтсил
17
Грошовски
30
Онуачу
30
Онуачу
17
Грошовски
8
Собослаи
7
Окугава
7
Окугава
8
Собослаи
18
Минамино
5
Вальчи
5
Вальчи
18
Минамино
27
Дака
9
Холанд
9
Холанд
27
Дака
Остались в запасе
Генк
Зальцбург
30
Нето Боржес
ЛЗ
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Остались в запасе
30
Нето Боржес
ЛЗ
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
98
Стефен Одей
ЦФ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Статистика матча Генк - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Цегека Арена
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