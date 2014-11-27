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Сент-Этьен - Карабах
Сент-Этьен - Карабах: обзор матча 27 ноября 2014
Сент-Этьен
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 1
Завершен
Карабах
21'
Р. ван Вольфсвинкел
15'
В. Надиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Карабах
Желтая карточка
Ф. Лемуан
90'
+3
Замена
Ф. Погба
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
90'
+1
80'
Замена
Н. Алескеров
️️️️
В. Надиров
76'
Замена
А. Тели
️️️️
Н. Юсифов
74'
Желтая карточка
М. Медведев
Замена
Й. Молло
️️️️
Р. Коад
68'
63'
Замена
И. Гурбанов
️️️️
Л. Джордж
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Р. Амума
63'
48'
Желтая карточка
Л. Джордж
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Вольфсвинкел
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Надиров
Пас отдал
М. Медведев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
7
Намир Юсифов
ЦП
41
Лерой Джордж
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Муарем Муарем
ЛФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
24
Адмир Тели
ЦЗ
4
Шахрияр Алиев
ЦЗ
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
10
Намик Алескеров
ЦФ
3-5-2
16
Руффье
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
26
Баял Салл
10
Градель
18
Лемуан
24
Коад
27
Бризон
11
Клеман
9
ван Вольфсвинкел
17
Амума
4-1-3-2
23
Сехич
14
Садыгов
5
Медведев
25
Аголли
15
Гусейнов
2
Гараев
7
Юсифов
41
Джордж
20
Алмейда
17
Надиров
10
Муарем
9
ван Вольфсвинкел
19
Погба
19
Погба
9
ван Вольфсвинкел
24
Коад
89
Молло
89
Молло
24
Коад
17
Амума
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
17
Амума
7
Юсифов
24
Тели
24
Тели
7
Юсифов
41
Джордж
18
Гурбанов
18
Гурбанов
41
Джордж
17
Надиров
10
Алескеров
10
Алескеров
17
Надиров
Остались в запасе
Сент-Этьен
Карабах
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
4
Шахрияр Алиев
ЦЗ
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
1
Фархад Велиев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
Остались в запасе
4
Шахрияр Алиев
ЦЗ
6
Хаджи Ахмедов
ЦП
1
Фархад Велиев
ВР
3
Тарлан Гулиев
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Сент-Этьен - Карабах
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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