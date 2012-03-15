Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Валенсия
ПСВ - Валенсия: обзор матча 15 марта 2012
ПСВ
15.03.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Валенсия
64'
О. Тойвонен
47'
А. Рами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Валенсия
Желтая карточка
Д. Ленс
+3
Желтая карточка
О. Тойвонен
Красная карточка
А. Рами
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Д. Парехо
️️️️
Жонас
Желтая карточка
Ж. Матье
Замена
П. Пьятти
️️️️
А. Адурис
Замена
Д. Ленс
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
Т. Дерейк
️️️️
В. Баума
Желтая карточка
М. Топал
Замена
М. Топал
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
В. Баума
ГОЛ! 1:1!
О. Тойвонен
Пас отдал
Т. Матавж
Желтая карточка
Бруно
ГОЛ! 0:1!
А. Рами
Пас отдал
С. Фегули
Желтая карточка
С. Манолев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
18
Жорди Альба
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
4-3-1-2
22
Тытонь
33
Питерс
3
Баума
6
Марсело
11
Манолев
11
Тойвонен
8
Строотман
23
Вейналдум
52
Лабиад
9
Матавж
10
Мертенс
4-1-2-2-1
25
Алвес
18
Альба
23
Рами
5
Деальберт
2
Бруно
8
Фегули
8
Коста
6
Альбельда
17
Жонас
22
Матье
20
Адурис
3
Баума
4
Дерейк
4
Дерейк
3
Баума
10
Мертенс
17
Ленс
17
Ленс
10
Мертенс
6
Альбельда
5
Топал
5
Топал
6
Альбельда
17
Жонас
10
Парехо
10
Парехо
17
Жонас
20
Адурис
10
Пьятти
10
Пьятти
20
Адурис
Остались в запасе
ПСВ
Валенсия
33
Халид Сину
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
33
Халид Сину
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча ПСВ - Валенсия
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Валенсия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+