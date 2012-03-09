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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - ПСВ
Валенсия - ПСВ: обзор матча 09 марта 2012
Валенсия
09.03.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
ПСВ
11'
В. Руис
12'
Р. Сольдадо
43'
Р. Сольдадо (П)
56'
П. Пьятти
83'
О. Тойвонен (П)
90'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - ПСВ
ГОЛ! 4:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
З. Лабиад
ГОЛ с пенальти! 4:1!
О. Тойвонен
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Х. Бернат
️️️️
Жонас
Замена
Д. Ленс
️️️️
Т. Матавж
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
А. Барраган
ГОЛ! 4:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Д. Парехо
Желтая карточка
Э. Питерс
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
А. Рами
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Сольдадо
Замена
Э. Питерс
️️️️
Й. Виллемс
Замена
А. Рами
️️️️
Р. Кошта
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Барраган
12'
ГОЛ! 1:0!
В. Руис
Пас отдал
П. Эрнандес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Рикарду Кошта
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
3-2-3-2
25
Алвес
19
Барраган
4
Руис
10
Парехо
20
Кошта
6
Альбельда
10
Пьятти
17
Жонас
22
Матье
9
Сольдадо
19
Эрнандес
4-3-1-2
15
Исакссон
11
Манолев
6
Марсело
4
Дерейк
15
Виллемс
11
Тойвонен
13
Хатчинсон
8
Строотман
52
Лабиад
10
Мертенс
9
Матавж
17
Жонас
24
Бернат
24
Бернат
17
Жонас
20
Кошта
23
Рами
23
Рами
20
Кошта
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
15
Виллемс
33
Питерс
33
Питерс
15
Виллемс
10
Мертенс
23
Вейналдум
23
Вейналдум
10
Мертенс
9
Матавж
17
Ленс
17
Ленс
9
Матавж
Остались в запасе
Валенсия
ПСВ
8
Софиан Фегули
ОП
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
24
Орландо Энгелаар
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
8
Тино Коста
ЦП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
24
Орландо Энгелаар
ЦП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Валенсия - ПСВ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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