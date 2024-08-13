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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ТНС - Петрокуб
ТНС - Петрокуб: обзор матча 13 августа 2024
ТНС
13.08.2024, вторник, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Петрокуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ТНС - Петрокуб
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Рэдмонд
90'
+5
Желтая карточка
Д. Дэвис
90'
+4
89'
Желтая карточка
И. Жардан
Замена
Д. МакМанус
️️️️
J. Marshall
71'
67'
Замена
V. Jardan
️️️️
Д. Мелахио Дуанла
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
R. Holden
62'
Замена
A. Baker
️️️️
Б. Кларк
62'
Красная карточка
Д. Уильямс
40'
25'
Желтая карточка
М. Платика
15'
Желтая карточка
И. Борш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
6
Jack Bodenham
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
21
Лео Смит
ЦП
19
Бен Кларк
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
9
Брэд Янг
ЦФ
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЛЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
37
Дан Пушкаш
ЛВ
94
Корнелиу Котогой
ЦП
9
Владимир Амброш
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
13
A. Ramsay
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
Петрокуб
32
Dumitru Covali
ВР
31
Victor Dodon
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
6
Boubacar Diallo
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
4-2-1-3
1
Робертс
11
Дэниэлс
6
3
22
Дэвис
10
Рэдмонд
21
Смит
17
Уильямс
9
Янг
18
19
Кларк
4-4-1-1
1
66
Борш
4
Мудрак
90
Жардан
20
Дуанла
9
Амброш
5
Платика
8
94
Котогой
37
Пушкаш
11
Платика
18
11
11
18
3
9
МакМанус
9
МакМанус
3
10
Рэдмонд
14
Уильямс
14
Уильямс
10
Рэдмонд
19
Кларк
21
21
19
Кларк
20
Дуанла
22
22
20
Дуанла
Остались в запасе
ТНС
Петрокуб
30
Jack Edwards
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
13
A. Ramsay
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
32
Dumitru Covali
ВР
31
Victor Dodon
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
20
Ники Клещенко
ЛВ
22
Marin Caruntu
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
16
H. McGahey
ЦЗ
31
Ben Woollam
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
13
A. Ramsay
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
Остались в запасе
32
Dumitru Covali
ВР
31
Victor Dodon
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
6
Boubacar Diallo
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
20
Ники Клещенко
ЛВ
22
Marin Caruntu
ЦФ
10
Constantin Sandu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча ТНС - Петрокуб
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Park Hall, Oswestry
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