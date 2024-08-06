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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Петрокуб - ТНС
Петрокуб - ТНС: обзор матча 06 августа 2024
Петрокуб
06.08.2024, вторник, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
ТНС
20'
Д. Дэвис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петрокуб - ТНС
Желтая карточка
К. Котогой
89'
Замена
Н. Клещенко
️️️️
В. Амброш
85'
Замена
V. Jardan
️️️️
Т. Лунгу
85'
77'
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
Д. Уильямс
77'
Замена
Д. МакМанус
️️️️
R. Holden
69'
Замена
A. Baker
️️️️
J. Marshall
69'
Замена
Б. Кларк
️️️️
Д. Рэдмонд
61'
Желтая карточка
Д. Рэдмонд
61'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Броббел
Желтая карточка
Т. Лунгу
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Дэвис
Пас отдал
Д. Мелахио Дуанла
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЛЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
37
Дан Пушкаш
ЛВ
9
Владимир Амброш
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
ТНС
1
Коннор Робертс
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
6
Jack Bodenham
ЦЗ
22
Дэнни Дэвис
ПЗ
11
Джошуа Дэниэлс
ПЗ
21
Лео Смит
ЦП
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦП
8
Райан Броббел
АП
9
Брэд Янг
ЦФ
18
Rory Holden
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Петрокуб
32
Dumitru Covali
ВР
31
Victor Dodon
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
7
Мариус Йосипой
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
10
Constantin Sandu
ЦФ
ТНС
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
17
Джордан Уильямс
ЛВ
20
Sion Bradley
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
4-3-1-2
1
20
Дуанла
90
Жардан
4
Мудрак
66
Борш
9
Амброш
8
39
Лунгу
37
Пушкаш
11
Платика
22
4-2-1-3
1
Робертс
11
Дэниэлс
3
6
22
Дэвис
21
Смит
10
Рэдмонд
8
Броббел
14
Уильямс
18
9
Янг
39
Лунгу
22
22
39
Лунгу
9
Амброш
20
Клещенко
20
Клещенко
9
Амброш
8
Броббел
17
Уильямс
17
Уильямс
8
Броббел
10
Рэдмонд
19
Кларк
19
Кларк
10
Рэдмонд
3
21
21
3
18
9
МакМанус
9
МакМанус
18
14
Уильямс
11
11
14
Уильямс
Остались в запасе
Петрокуб
ТНС
32
Dumitru Covali
ВР
31
Victor Dodon
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
10
Constantin Sandu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Остались в запасе
32
Dumitru Covali
ВР
31
Victor Dodon
ВР
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
10
Constantin Sandu
ЦФ
Остались в запасе
30
Jack Edwards
ВР
31
Ben Woollam
ЦЗ
16
H. McGahey
ЦЗ
20
Sion Bradley
ЦП
27
Jake Canavan
ЦП
12
B. Hudson
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Петрокуб - ТНС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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