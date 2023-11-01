Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Пенья Депортиво - Вальядолид
Пенья Депортиво - Вальядолид: обзор матча 01 ноября 2023
Пенья Депортиво
01.11.2023, среда, 14:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 5
Завершен
Вальядолид
17'
В. Месегер
50'
С. де ла Хос
69'
В. Месегер
71'
В. Месегер
78'
A. Quintana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пенья Депортиво - Вальядолид
85'
Замена
E. Frimpong
️️️️
A. Quintana
78'
ГОЛ! 0:5!
A. Quintana
Пас отдал
И. Санчес
77'
Замена
Э. Бойомо
️️️️
Ануар
77'
Замена
Чуки
️️️️
Д. Торрес
73'
Замена
Л. Перес
️️️️
I. Garriel Munoz
71'
ГОЛ! 0:4!
В. Месегер
Пас отдал
И. Санчес
70'
Замена
И. Санчес
️️️️
Х. Монтиэль
69'
ГОЛ! 0:3!
В. Месегер
59'
Желтая карточка
I. Garriel Munoz
50'
ГОЛ! 0:2!
С. де ла Хос
26'
Желтая карточка
I. Bikoue
24'
Желтая карточка
A. Quintana
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Месегер
Пас отдал
Ануар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пенья Депортиво
5
Sergio Chica
ЦЗ
18
Guille Thompson Díaz
ЦП
20
Jon Elorza
ЦП
7
Giovanni Navarro
ЦФ
16
Alex Rodriguez
ЦФ
14
Gonzalo Pereira
ЦФ
1
Javier Seral Gallego
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
23
Ануар
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Пенья Депортиво
13
Eduardo Frias
ЦФ
Вальядолид
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
16
Eugene Frimpong
ЦП
20
Чуки
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
1-2-4
5
18
20
7
1
14
16
3-1-4-2
1
Масип
2
Роша
27
4
Торрес
11
Мальса
9
Монтиэль
23
Месегер
17
де ла Хос
23
Ануар
26
19
23
Ануар
22
Бойомо
22
Бойомо
23
Ануар
27
2
Перес
2
Перес
27
26
16
16
26
4
Торрес
20
Чуки
20
Чуки
4
Торрес
9
Монтиэль
10
Санчес
10
Санчес
9
Монтиэль
Остались в запасе
Пенья Депортиво
Вальядолид
13
Eduardo Frias
ЦФ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Eduardo Frias
ЦФ
Остались в запасе
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Пенья Депортиво - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Пенья Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
0 : 5
01.11.2023
Вальядолид
Испания. Кубок, 1 раунд
Пенья Депортиво
1 : 2
13.11.2022
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Пенья Депортиво
1 : 4
16.01.2021
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/32 финала
Пенья Депортиво
0 : 0
07.01.2021
Сабадель
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
4 : 1
17.12.2020
Тарасона
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
Все
Пенья Депортиво
Вальядолид
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+