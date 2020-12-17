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Расписание матчей
Испания. Кубок
Пенья Депортиво - Тарасона
Пенья Депортиво - Тарасона: обзор матча 17 декабря 2020
Пенья Депортиво
17.12.2020, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
4 : 1
Завершен
Тарасона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пенья Депортиво - Тарасона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пенья Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
0 : 5
01.11.2023
Вальядолид
Испания. Кубок, 1 раунд
Пенья Депортиво
1 : 2
13.11.2022
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Пенья Депортиво
1 : 4
16.01.2021
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/32 финала
Пенья Депортиво
0 : 0
07.01.2021
Сабадель
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
4 : 1
17.12.2020
Тарасона
Тарасона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эбро
1 : 1
29.10.2025
Тарасона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Андрайч
3 : 2
01.11.2023
Тарасона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
4 : 1
17.12.2020
Тарасона
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