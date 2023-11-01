Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Андрайч - Тарасона
Андрайч - Тарасона: обзор матча 01 ноября 2023
Андрайч
01.11.2023, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
3 : 2
Завершен
Тарасона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Андрайч - Тарасона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андрайч
Испания. Кубок, 1/32 финала
Андрайч
0 : 1
06.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/64 финала
Андрайч
3 : 2
01.11.2023
Тарасона
Испания. Кубок, 2 раунд
Андрайч
1 : 1
15.12.2021
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Андрайч
2 : 1
01.12.2021
Овьедо
Тарасона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эбро
1 : 1
29.10.2025
Тарасона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Андрайч
3 : 2
01.11.2023
Тарасона
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
4 : 1
17.12.2020
Тарасона
Новости команд
Все
Андрайч
Тарасона
На испанском телевидении допустили ошибку, связанную с Захаряном
2023.12.07 00:23
Захарян полностью провел кубковый матч за «Сосьедад»
2023.12.06 20:11
1
На испанском телевидении допустили ошибку, связанную с Захаряном
2023.12.07 00:23
Захарян полностью провел кубковый матч за «Сосьедад»
2023.12.06 20:11
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+