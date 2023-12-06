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Расписание матчей
Испания. Кубок
Андрайч - Реал Сосьедад
Андрайч - Реал Сосьедад: обзор матча 06 декабря 2023
Андрайч
06.12.2023, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
56'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андрайч - Реал Сосьедад
Желтая карточка
A. Peñafort
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Х. Пачеко
Желтая карточка
L. Aveldaño
85'
77'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Одриосола
76'
Замена
М. Субименди
️️️️
Й. Оласагасти
69'
Замена
У. Садик
️️️️
А. Силва
69'
Замена
М. Мерино
️️️️
У. Гонсалес
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
А. Одриосола
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Андрайч - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андрайч
Испания. Кубок, 1/32 финала
Андрайч
0 : 1
06.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/64 финала
Андрайч
3 : 2
01.11.2023
Тарасона
Испания. Кубок, 2 раунд
Андрайч
1 : 1
15.12.2021
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Андрайч
2 : 1
01.12.2021
Овьедо
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
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