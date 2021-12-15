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Расписание матчей
Испания. Кубок
Андрайч - Севилья
Андрайч - Севилья: обзор матча 15 декабря 2021
Андрайч
15.12.2021, среда, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Севилья
57'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Андрайч - Севилья
Желтая карточка
P. Pomar Portilla
120'
115'
Желтая карточка
Н. Гудель
102'
Замена
И. Ромеро
️️️️
М. Эль-Хаддади
91'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Санчес
81'
Замена
О. Родригес
️️️️
О. Торрес
75'
Замена
А. Гомес
️️️️
У. Идрисси
75'
Замена
Т. Делэни
️️️️
И. Ракитич
57'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андрайч
1
Vicente Sabater de Juan
ВР
4
Damià Ramos
ЦЗ
14
Alvaro De Dios Garcia
ЦЗ
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
11
Vinicius Amorim
ЦП
6
José Bueno
ЦП
3
Josep Vidal
ЦП
30
Микель Льябрес
ЦП
6
Gerardo Bonet
ЦП
5
Guillermo Palmer
ЦФ
5
Pau Pomar Portilla
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Андрайч
13
Mingo
ВР
25
Tirado
ВР
20
El-Hadji Gana Kane
ЦЗ
17
Jaume Calonge Gonzalez
ЦЗ
23
Carlos Lorente
ЦП
24
Markuss Kalnins
ЦП
12
Gaspar
ЦП
9
Fernando Carrasco Vargas
ЦФ
16
Toni Jou
ЦФ
31
Soule
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Начо Кинтана
ЦП
19
Луисми Крус
АП
14
Оскар Родригес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
3-5-2
1
4
14
31
6
3
30
Льябрес
6
11
5
5
2-5-1-2
13
Дмитрович
4
Рекик
6
Аугустинссон
24
Санчес
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
8
Гудель
11
Идрисси
16
Эль-Хаддади
17
Мир
24
Санчес
29
Монтиэль
29
Монтиэль
24
Санчес
11
Ракитич
27
Делэни
27
Делэни
11
Ракитич
8
Торрес
14
Родригес
14
Родригес
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
9
Ромеро
9
Ромеро
16
Эль-Хаддади
11
Идрисси
10
Гомес
10
Гомес
11
Идрисси
Остались в запасе
Андрайч
Севилья
13
Mingo
ВР
25
Tirado
ВР
20
El-Hadji Gana Kane
ЦЗ
17
Jaume Calonge Gonzalez
ЦЗ
23
Carlos Lorente
ЦП
24
Markuss Kalnins
ЦП
12
Gaspar
ЦП
9
Fernando Carrasco Vargas
ЦФ
16
Toni Jou
ЦФ
31
Soule
ЦФ
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
19
Начо Кинтана
ЦП
19
Луисми Крус
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Mingo
ВР
25
Tirado
ВР
20
El-Hadji Gana Kane
ЦЗ
17
Jaume Calonge Gonzalez
ЦЗ
23
Carlos Lorente
ЦП
24
Markuss Kalnins
ЦП
12
Gaspar
ЦП
9
Fernando Carrasco Vargas
ЦФ
16
Toni Jou
ЦФ
31
Soule
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
19
Начо Кинтана
ЦП
19
Луисми Крус
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Андрайч - Севилья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андрайч
Испания. Кубок, 1/32 финала
Андрайч
0 : 1
06.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/64 финала
Андрайч
3 : 2
01.11.2023
Тарасона
Испания. Кубок, 2 раунд
Андрайч
1 : 1
15.12.2021
Севилья
Испания. Кубок, 1 раунд
Андрайч
2 : 1
01.12.2021
Овьедо
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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