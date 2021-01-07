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Расписание матчей
Испания. Кубок
Пенья Депортиво - Сабадель
Пенья Депортиво - Сабадель: обзор матча 07 января 2021
Пенья Депортиво
07.01.2021, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 0
Завершен
Сабадель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пенья Депортиво - Сабадель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Пенья Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
0 : 5
01.11.2023
Вальядолид
Испания. Кубок, 1 раунд
Пенья Депортиво
1 : 2
13.11.2022
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Пенья Депортиво
1 : 4
16.01.2021
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/32 финала
Пенья Депортиво
0 : 0
07.01.2021
Сабадель
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
4 : 1
17.12.2020
Тарасона
Сабадель
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Сабадель
0 : 0
09.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Нова Креу Альта
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