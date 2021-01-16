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Расписание матчей
Испания. Кубок
Пенья Депортиво - Вальядолид
Пенья Депортиво - Вальядолид: обзор матча 16 января 2021
Пенья Депортиво
16.01.2021, суббота, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Вальядолид
13'
F. Andrada
62'
Мичел (П)
96'
Р. Меса (П)
112'
Р. Меса
116'
О. Плано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Пенья Депортиво - Вальядолид
116'
ГОЛ! 1:4!
О. Плано
Пас отдал
Ш. Вайссман
112'
ГОЛ! 1:3!
Р. Меса
Пас отдал
О. Плано
102'
Замена
О. Рей
️️️️
Т. Вилья
96'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Меса
91'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Л. Перес
Желтая карточка
M. de Val
88'
Замена
C. Cristeto
️️️️
P. Pomar Portilla
80'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Мичел
46'
Замена
Р. Меса
️️️️
Ф. Орельяна
46'
Замена
О. Плано
️️️️
К. Перес
44'
Желтая карточка
Роберто
Желтая карточка
P. Pomar Portilla
37'
32'
Желтая карточка
К. Перес
ГОЛ! 1:0!
F. Andrada
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пенья Депортиво
0
F. Andrada
ЦФ
19
Antonio López
ЦФ
1
Fran Martínez
ЦФ
5
Pau Pomar Portilla
ЦФ
14
Gonzalo Pereira
ЦФ
18
David Fondarella Colomer
ЦФ
10
Miguelete
ЦФ
0
M. de Val
ЦФ
16
Toni Jou
ЦФ
7
Colau
ЦФ
11
Carlos Gilbert
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
7
Sergio Benito
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Пенья Депортиво
28
Pau Ferrer
ЦФ
1
Javier Seral Gallego
ЦФ
4
Andreu
ЦФ
3
Cristian Cruz Medina
ЦФ
3
Iago Parga
ЦФ
77
D. Crespo
ЦФ
0
C. Cristeto
ЦФ
9
Nacho López
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
16
Роке Меса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
5
0
11
7
16
10
2-2-3-3
13
Роберто
2
Перес
18
Гонсалес
21
Мичел
71
Перес
14
Орельяна
14
Эрвияс
19
Вилья
7
8
Саласар
3
5
0
0
5
19
Вилья
20
Рей
20
Рей
19
Вилья
71
Перес
20
Плано
20
Плано
71
Перес
2
Перес
15
Санчес
15
Санчес
2
Перес
14
Орельяна
16
Меса
16
Меса
14
Орельяна
Остались в запасе
Пенья Депортиво
Вальядолид
28
Pau Ferrer
ЦФ
1
Javier Seral Gallego
ЦФ
4
Andreu
ЦФ
3
Cristian Cruz Medina
ЦФ
3
Iago Parga
ЦФ
77
D. Crespo
ЦФ
9
Nacho López
ЦФ
1
Жорди Масип
ВР
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
28
Pau Ferrer
ЦФ
1
Javier Seral Gallego
ЦФ
4
Andreu
ЦФ
3
Cristian Cruz Medina
ЦФ
3
Iago Parga
ЦФ
77
D. Crespo
ЦФ
9
Nacho López
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Пенья Депортиво - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пенья Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
0 : 5
01.11.2023
Вальядолид
Испания. Кубок, 1 раунд
Пенья Депортиво
1 : 2
13.11.2022
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Пенья Депортиво
1 : 4
16.01.2021
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/32 финала
Пенья Депортиво
0 : 0
07.01.2021
Сабадель
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
4 : 1
17.12.2020
Тарасона
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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