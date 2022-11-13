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Расписание матчей
Испания. Кубок
Пенья Депортиво - Малага
Пенья Депортиво - Малага: обзор матча 13 ноября 2022
Пенья Депортиво
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Пенья Депортиво - Малага
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Пенья Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
0 : 5
01.11.2023
Вальядолид
Испания. Кубок, 1 раунд
Пенья Депортиво
1 : 2
13.11.2022
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Пенья Депортиво
1 : 4
16.01.2021
Вальядолид
Испания. Кубок, 1/32 финала
Пенья Депортиво
0 : 0
07.01.2021
Сабадель
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пенья Депортиво
4 : 1
17.12.2020
Тарасона
Малага
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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