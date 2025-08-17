Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Пескара
Парма - Пескара: онлайн-трансляция 17 августа 2025
Парма
17.08.2025, воскресенье, 19:30
Италия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Пескара
Матч
Личные встречи
Статистика матча Парма - Пескара
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Парма
Пескара
«Ливерпуль» купил защитника за 35 миллионов
Вчера, 19:51
«Ливерпуль» согласовал трансфер итальянского защитника
14 августа, 00:40
«Парма» назвала «Ливерпулю» цену на 18-летнего Леони
12 августа, 17:31
«Ливерпуль» выбирает между двумя защитниками
11 августа, 23:41
«Милан» выбирает между тремя защитниками
24 июня, 23:23
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
4 августа 2023, 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
20 апреля 2020, 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
12 сентября 2017, 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
25 августа 2017, 22:59
«Интер» купит беженца из Сенегала, болеющего за «Милан»
28 июня 2017, 20:40
1
Больше новостей
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Последние матчи
Все
Парма
Пескара
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
2 : 3
25.05.2025
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
0 : 0
18.05.2025
Наполи
Италия. Серия А, 36 тур
Эмполи
2 : 1
10.05.2025
Парма
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
0 : 1
03.05.2025
Комо
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
2 : 2
28.04.2025
Парма
Архив
