Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Парма» - «Милан»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2027 с коэффициентом 1.62

07 ноября 2025 11:31
Парма - Милан
08 нояб. 2025, суббота 22:45 | Италия. Серия А, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Милана»
Сделать ставку

8 ноября 2025 года в 22:45 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. В гости к «Парме» пожалует один из лидеров сезона – «Милан» Макса Аллегри.

«Парма»

«Крестоносцы» подходят к игре с одним из лидеров Серии А в удручающем положении – с черной полосой в виде пяти матчей без побед. Тренер Карлос Куэста мечется по тактическим схемам, но толку чуть. По всей видимости, руководство «Пармы» уже понимает, что ставка на самого молодого тренера в лиге не оправдывает себя и клуб с «Эннио Тардини» уже подыскивает нового рулевого.

Последние три игры:

  • Парма – Болонья 1:3
  • Рома – Парма 2:1
  • Парма – Комо 0:0

«Милан»

«Россонери» едут в «Парму» на фоне успеха в противостоянии с «Ромой». Победа над столичной командой – классика в исполнении Массимилиано Аллегри: тактическая дисциплина, стена в обороне, минимум шансов сопернику.

«Милан» не участвует в еврокубках и спокойно готовится к играм Серии А от тура к туру. «Красно-черные» отстают от лидирующего «Наполи» всего лишь на один балл и готовы бороться за Скудетто.

Последние три игры:

  • Милан – Рома 1:0
  • Аталанта – Милан 1:1
  • Милан – Пиза 2:2

Очные встречи

  • Милан – Парма 3:2
  • Парма – Милан 2:1
  • Парма – Милан 1:3

Прогноз на матч «Парма» – «Милан»

«Милан» жаждет уйти на международную паузу в хорошем расположении духа и при самом удачном раскладе может и вовсе оказаться на вершине таблицы. Полагаем, что «россонери» пусть и не без труда, но справятся с кризисным соперником.

Прогноз: победа «Милана», коэффициент – 1.62. Прогноз на счет – 0:2.

1.62
Победа «Милана»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Милан Парма
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 