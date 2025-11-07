8 ноября 2025 года в 22:45 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. В гости к «Парме» пожалует один из лидеров сезона – «Милан» Макса Аллегри.

«Парма»

«Крестоносцы» подходят к игре с одним из лидеров Серии А в удручающем положении – с черной полосой в виде пяти матчей без побед. Тренер Карлос Куэста мечется по тактическим схемам, но толку чуть. По всей видимости, руководство «Пармы» уже понимает, что ставка на самого молодого тренера в лиге не оправдывает себя и клуб с «Эннио Тардини» уже подыскивает нового рулевого.

Последние три игры:

Парма – Болонья 1:3

Рома – Парма 2:1

Парма – Комо 0:0

«Милан»

«Россонери» едут в «Парму» на фоне успеха в противостоянии с «Ромой». Победа над столичной командой – классика в исполнении Массимилиано Аллегри: тактическая дисциплина, стена в обороне, минимум шансов сопернику.

«Милан» не участвует в еврокубках и спокойно готовится к играм Серии А от тура к туру. «Красно-черные» отстают от лидирующего «Наполи» всего лишь на один балл и готовы бороться за Скудетто.

Последние три игры:

Милан – Рома 1:0

Аталанта – Милан 1:1

Милан – Пиза 2:2

Очные встречи

Милан – Парма 3:2

Парма – Милан 2:1

Парма – Милан 1:3

Прогноз на матч «Парма» – «Милан»

«Милан» жаждет уйти на международную паузу в хорошем расположении духа и при самом удачном раскладе может и вовсе оказаться на вершине таблицы. Полагаем, что «россонери» пусть и не без труда, но справятся с кризисным соперником.

Прогноз: победа «Милана», коэффициент – 1.62. Прогноз на счет – 0:2.