8 ноября 2025 года в 22:45 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. В гости к «Парме» пожалует один из лидеров сезона – «Милан» Макса Аллегри.
«Парма»
«Крестоносцы» подходят к игре с одним из лидеров Серии А в удручающем положении – с черной полосой в виде пяти матчей без побед. Тренер Карлос Куэста мечется по тактическим схемам, но толку чуть. По всей видимости, руководство «Пармы» уже понимает, что ставка на самого молодого тренера в лиге не оправдывает себя и клуб с «Эннио Тардини» уже подыскивает нового рулевого.
Последние три игры:
- Парма – Болонья 1:3
- Рома – Парма 2:1
- Парма – Комо 0:0
«Милан»
«Россонери» едут в «Парму» на фоне успеха в противостоянии с «Ромой». Победа над столичной командой – классика в исполнении Массимилиано Аллегри: тактическая дисциплина, стена в обороне, минимум шансов сопернику.
«Милан» не участвует в еврокубках и спокойно готовится к играм Серии А от тура к туру. «Красно-черные» отстают от лидирующего «Наполи» всего лишь на один балл и готовы бороться за Скудетто.
Последние три игры:
- Милан – Рома 1:0
- Аталанта – Милан 1:1
- Милан – Пиза 2:2
Очные встречи
- Милан – Парма 3:2
- Парма – Милан 2:1
- Парма – Милан 1:3
Прогноз на матч «Парма» – «Милан»
«Милан» жаждет уйти на международную паузу в хорошем расположении духа и при самом удачном раскладе может и вовсе оказаться на вершине таблицы. Полагаем, что «россонери» пусть и не без труда, но справятся с кризисным соперником.
Прогноз: победа «Милана», коэффициент – 1.62. Прогноз на счет – 0:2.