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Лига чемпионов 2025/2026
Спортинг - ПСЖ
Спортинг - ПСЖ: обзор матча 20 января 2026
Спортинг
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
74'
Л. Суарес
90'
Л. Суарес
79'
Х. Кварацхелия
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Спортинг - ПСЖ
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Хвича Кварацхелия
Желтая карточка
Луис Суарес
(фол)
90'
+4
Замена
Георгий Кочорашвили
️️️️➡️️
Тринкау
90'
ГОЛ! 2:1!
Луис Суарес
90'
90'
+5'
Замена
Даниэль Браганца
️️️️➡️️
Жоау Симойнш
87'
Замена
Алиссон Сантос
️️️️➡️️
Джени Катамо
87'
80'
Замена
Илья Забарный
️️️️➡️️
Фабиан Руис
79'
ГОЛ! 1:1!
Хвича Кварацхелия
Пас отдал
Усман Дембеле
79'
Травма
Фабиан Руис
ГОЛ! 1:0!
Луис Суарес
Пас отдал
Георгиос Вагианнидис
74'
71'
Замена
Гонсалу Рамуш
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
66'
Замена
Хвича Кварацхелия
️️️️➡️️
Сенни Маюлу
Замена
Георгиос Вагианнидис
️️️️➡️️
Рикарду Мангаш
63'
Желтая карточка
Рикарду Мангаш
(фол)
59'
45'
+3'
31'
Гол отменен
Варрен Заир-Эмери
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Гонсалу Инасиу
(К)
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
52
Жоау Симойнш
АП
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
78
Мауру Коуту
ЛВ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
ПСЖ
89
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
45
Ноа Нсоки
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-1-3-2
1
Силва
91
Мангаш
14
Инасиу
2
Рейс
22
Фреснеда
5
Морита
20
Араухо
52
Симойнш
10
Катамо
25
Суарес
16
Тринкау
3-1-2-3-1
30
Шевалье
4
Маркиньос
6
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
7
Дембеле
24
Маюлу
29
Барколя
20
Дуэ
52
Симойнш
23
Браганца
23
Браганца
52
Симойнш
91
Мангаш
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
91
Мангаш
16
Тринкау
14
Кочорашвили
14
Кочорашвили
16
Тринкау
10
Катамо
27
Сантос
27
Сантос
10
Катамо
8
Руис
6
Забарный
6
Забарный
8
Руис
24
Маюлу
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
24
Маюлу
29
Барколя
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Барколя
Остались в запасе
Спортинг
ПСЖ
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
89
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
45
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
12
Жоау Виржиния
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
45
David Moreira
ЦЗ
73
Eduardo Felicíssimo
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Остались в запасе
89
Ренато Марин
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
45
Ноа Нсоки
АП
Главный тренер
Руй Боржес
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
Точно не сыграют
Усман Дьоманде
ЦЗ
Педру Гонсалвеш
ЦП
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Мортен Юльманн
ОП
Луис Гилерме
ПВ
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
Жеовани Кенда
ПВ
Нуну Сантуш
ЦФ
ПСЖ
Точно не сыграют
Ашраф Хакими
ПЗ
Люка Эрнандес
ЛЗ
Ли Кан Ин
АП
Ибрахим Мбайе
ПВ
Кентен Нджанту
ЛВ
Жоау Невеш
АП
Матвей Сафонов
ВР
Статистика матча Спортинг - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
10
28
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
11
Офсайды
1
4
Количество передач
233
676
Сейвы
5
2
Точность передач %
74
92
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
4
11
xG (ожидаемые голы)
0.89
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.57
-0.57
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Жозе Алваладе
Посещаемость:
51428
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