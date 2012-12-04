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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Порту
ПСЖ - Порту: обзор матча 04 декабря 2012
ПСЖ
04.12.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Порту
29'
Т. Силва
61'
Э. Лавесси
33'
Д. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Порту
90'
+2
Желтая карточка
Э. Мангала
Желтая карточка
Алекс
90'
+2
90'
Желтая карточка
Данило
Замена
Нене
️️️️
Х. Пасторе
88'
86'
Замена
А. Ба
️️️️
А. Сандро
Замена
К. Жалле
️️️️
Ж. Менез
86'
85'
Замена
К. Атсу
️️️️
С. Варела
84'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
Т. Силва
84'
Замена
М. Верратти
️️️️
Э. Лавесси
77'
Желтая карточка
Э. Лавесси
76'
71'
Замена
С. Дефур
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 2:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Ж. Менез
61'
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Данило
29'
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
Пас отдал
Максвелл
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ОП
8
Клеман Шантом
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Порту
1
Элтон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛВ
5
Фернандо
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
Порту
1
Фабиано
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
4-1-1-3-1
46
Сиригу
17
Максвелл
3
Силва
33
Алекс
9
ван дер Вил
8
Матюиди
8
Шантом
22
Лавесси
15
Пасторе
7
Менез
11
Ибрагимович
4-1-2-2-1
1
Элтон
13
Данило
5
Мангала
30
Отаменди
26
Сандро
5
Фернандо
27
Гонсалес
8
Моутинью
23
Родригес
18
Варела
9
Мартинес
7
Менез
13
Жалле
13
Жалле
7
Менез
15
Пасторе
12
Нене
12
Нене
15
Пасторе
22
Лавесси
6
Верратти
6
Верратти
22
Лавесси
26
Сандро
30
Ба
30
Ба
26
Сандро
5
Фернандо
16
Дефур
16
Дефур
5
Фернандо
18
Варела
30
Атсу
30
Атсу
18
Варела
Остались в запасе
ПСЖ
Порту
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Фабиано
ВР
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
1
Фабиано
ВР
8
Андре Каштру
АП
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча ПСЖ - Порту
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Баскетбол" 23:30 (прямая)
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