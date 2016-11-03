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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Стандард
Панатинаикос - Стандард: обзор матча 03 ноября 2016
Панатинаикос
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
0 : 3
Завершен
Стандард
62'
И. Сиссе
76'
И. Бельфодиль
90+3'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Стандард
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Б. Бадибанга
88'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Э. Жуниор
Замена
Л. Риналди
️️️️
С. Ибарбо
86'
Вторая желтая
П. М'Поку
77'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Д. Место
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
И. Бельфодиль
Пас отдал
О. Са
72'
Желтая карточка
К. Фай
Желтая карточка
Р. Моледо
67'
67'
Желтая карточка
О. Са
Желтая карточка
И. Иванов
66'
62'
Замена
Б. Бадибанга
️️️️
Б. Раман
62'
ГОЛ! 0:1!
И. Сиссе
Пас отдал
К. Фьоре
Желтая карточка
П. М'Поку
47'
45'
Замена
К. Фьоре
️️️️
У. Эчиеджиле
Замена
С. Лето
️️️️
М. Берг
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
15
Люк Стил
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
4
Георгиос Кутрумпис
ОП
17
Робин Лод
АП
1
Усмане Кулибали
ПП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
16
Адриан Требель
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
70
Орланду Са
ЛФ
14
Бенито Раман
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Александар Янкович
Панатинаикос
1
Стефанос Коцолис
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
38
Теодорос Мингос
ЦП
37
Гиоргос Ангелопулос
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Стандард
31
Соуза Вилльям
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
12
Бени Бадибанга
ЦФ
4-1-1-1-3
15
Стил
3
Хухумис
6
Иванов
4
Моледо
27
Место
4
Кутрумпис
1
Кулибали
17
Лод
33
Берг
8
Ибарбо
40
М'Поку
3-1-2-1-3
28
Хуберт
19
Фай
24
Шольц
12
Эчиеджиле
75
Сиссе
16
Требель
19
Лайфис
8
Жуниор
19
Бельфодиль
14
Раман
70
Са
8
Ибарбо
7
Риналди
7
Риналди
8
Ибарбо
27
Место
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
27
Место
33
Берг
5
Лето
5
Лето
33
Берг
12
Эчиеджиле
24
Фьоре
24
Фьоре
12
Эчиеджиле
8
Жуниор
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Жуниор
14
Раман
12
Бадибанга
12
Бадибанга
14
Раман
Остались в запасе
Панатинаикос
Стандард
38
Теодорос Мингос
ЦП
37
Гиоргос Ангелопулос
ЦП
1
Стефанос Коцолис
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
31
Соуза Вилльям
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
Главный тренер
Александар Янкович
Остались в запасе
38
Теодорос Мингос
ЦП
37
Гиоргос Ангелопулос
ЦП
1
Стефанос Коцолис
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
Остались в запасе
31
Соуза Вилльям
ВР
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Александар Янкович
Статистика матча Панатинаикос - Стандард
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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