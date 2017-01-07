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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ротерхэм - Оксфорд
Ротерхэм - Оксфорд: обзор матча 07 января 2017
Ротерхэм
07.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Оксфорд
51'
Д. Уорд
90'
Т. Адейеми
80'
Ф. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ротерхэм - Оксфорд
ГОЛ! 2:1!
Т. Адейеми
90'
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Эдвардс
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Блэксток
53'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд
51'
Желтая карточка
Д. Фишер
37'
Желтая карточка
К. Броудфут
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЛП
6
Уилл Волкс
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ВР
20
Фил Эдвардс
ЦЗ
21
Марвин Джонсон
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Кристофер Магуайр
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ротерхэм
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
20
Декстер Блэксток
ЦФ
Оксфорд
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4-3-2
12
Прайс
6
Вуд
3
Мэтток
14
Фишер
5
Броудфут
11
Ньюэлл
15
Адейеми
6
Волкс
27
Одемвингие
25
Уорд
1-2-1
13
Иствуд
20
Эдвардс
38
Халл
21
Джонсон
17
Магуайр
Блэксток
12
Йетс
12
Йетс
Блэксток
20
Блэксток
20
Блэксток
Остались в запасе
Ротерхэм
Оксфорд
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Бенджамин Бюхель
ВР
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
Остались в запасе
1
Бенджамин Бюхель
ВР
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Ротерхэм - Оксфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
- : -
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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