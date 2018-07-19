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Осиек - Петрокуб
Осиек - Петрокуб: обзор матча 19 июля 2018
Осиек
19.07.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Петрокуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осиек - Петрокуб
74'
Желтая карточка
М. Потырнике
Начало матча
Статистика матча Осиек - Петрокуб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
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0 : 1
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01.11.2026
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0 : 1
25.10.2026
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15.07.2026
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1 : 1
08.07.2026
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