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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Сочи (мол)
Оренбург (мол) - Сочи (мол): обзор матча 18 августа 2023
Оренбург (мол)
18.08.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 7 тур
0 : 5
Завершен
Сочи (мол)
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Статистика матча Оренбург (мол) - Сочи (мол)
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Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
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Сочи (мол)
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
2022.09.10 00:08
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
2020.02.14 17:49
12
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
2019.12.13 18:56
6
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
2022.09.10 00:08
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
2020.02.14 17:49
12
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
2019.12.13 18:56
6
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