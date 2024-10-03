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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Омония - Викингур
Омония - Викингур: обзор матча 03 октября 2024
Омония
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
4 : 0
Завершен
Викингур
51'
С. Кулибали
81'
А. Какулис
86'
С. Алиум
90'
А. Какулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Викингур
ГОЛ! 4:0!
А. Какулис
90'
ГОЛ! 3:0!
С. Алиум
86'
Замена
О. Атцили
️️️️
В. Шимич
84'
Замена
С. Алиум
️️️️
Л. Лоизу
84'
ГОЛ! 2:0!
А. Какулис
Пас отдал
Х. Харалампус
81'
77'
Замена
D. Berg Jónsson
️️️️
Н. Хансен
77'
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
К. Фридлейфур Гуннарссон
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Степински
67'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Н. Эракович
67'
65'
Замена
В. Эрлигур Андрасон
️️️️
А. Элис Трандарсон
ГОЛ! 1:0!
С. Кулибали
Пас отдал
Х. Харалампус
51'
Желтая карточка
В. Шимич
49'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Эвандро
46'
42'
Желтая карточка
Д. Ерн Атласон
39'
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
Т. Ибрахимагич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
(К)
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
44
Новица Эракович
ЦП
14
Матео Марич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
6
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
23
Николай Хансен
(К)
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
77
Омер Атцили
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Викингур
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
18
Daði Berg Jónsson
ЦФ
4-4-2
40
Фабиано
24
Хаммас
5
Кулибали
5
Панайоту
20
44
Эракович
11
Эвандро
21
Шимич
14
Марич
14
Степински
75
Лоизу
3-3-1-3
1
Йонссон
22
Гуннарссон
4
Экрот
6
Ватнхамар
20
Ибрахимагич
21
Трандарсон
23
25
Ингимундарсон
25
23
Хансен
22
44
Эракович
31
Кусулос
31
Кусулос
44
Эракович
21
Шимич
77
Атцили
77
Атцили
21
Шимич
11
Эвандро
8
Харалампус
8
Харалампус
11
Эвандро
14
Степински
9
Какулис
9
Какулис
14
Степински
75
Лоизу
17
Алиум
17
Алиум
75
Лоизу
22
Гуннарссон
5
Фьолусон
5
Фьолусон
22
Гуннарссон
20
Ибрахимагич
24
Атласон
24
Атласон
20
Ибрахимагич
21
Трандарсон
8
Андрасон
8
Андрасон
21
Трандарсон
23
Хансен
18
18
23
Хансен
Остались в запасе
Омония
Викингур
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
Остались в запасе
80
Pálmi Rafn Arinbjörnsson
ВР
2
Свейдн Гисли Торкельссон
ЦЗ
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
29
Hrannar Ingi Magnússon
ЦЗ
12
David Helgi Aronsson
ЦЗ
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
30
Óskar Örn Hauksson
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Омония - Викингур
1
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
17
Офсайды
3
0
Количество передач
605
426
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.49
Матчи команд
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Неа Саламис Фамагуста
- : -
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Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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