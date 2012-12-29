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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Оман - Того
Оман - Того: обзор матча 29 декабря 2012
Оман
29.12.2012, суббота, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Того
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оман - Того
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
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