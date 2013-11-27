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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Олимпиакос
ПСЖ - Олимпиакос: обзор матча 27 ноября 2013
ПСЖ
27.11.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 1
Завершен
Олимпиакос
7'
З. Ибрагимович
90'
Э. Кавани
80'
К. Манолас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Олимпиакос
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Рабьо
90'
Желтая карточка
Э. Кавани
87'
Замена
Л. Моура
️️️️
Б. Матюиди
86'
82'
Желтая карточка
Я. Маниатис
80'
ГОЛ! 1:1!
К. Манолас
Замена
Маркиньос
️️️️
З. Ибрагимович
79'
77'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Х. Кэмпбелл
71'
Желтая карточка
В. Вайсс
67'
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Б. Матюиди
67'
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
66'
57'
Замена
А. Домингес
️️️️
Л. Салино
Замена
А. Рабьо
️️️️
Э. Лавесси
50'
49'
Желтая карточка
К. Манолас
Вторая желтая
М. Верратти
46'
46'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Г. Бонг
Желтая карточка
М. Верратти
29'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Г. ван дер Вил
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
19
Давид Фустер
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-3-3
46
Сиригу
17
Максвелл
33
Алекс
3
Силва
9
ван дер Вил
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
10
Кавани
22
Лавесси
11
Ибрагимович
3-2-2-1-2
13
Роберто
8
Маниатис
44
Манолас
13
Бонг
22
Сиовас
25
Холебас
22
Самарис
30
Салино
19
Фустер
10
Кэмпбелл
11
Митроглу
11
Ибрагимович
5
Маркиньос
5
Маркиньос
11
Ибрагимович
22
Лавесси
14
Рабьо
14
Рабьо
22
Лавесси
8
Матюиди
7
Моура
7
Моура
8
Матюиди
13
Бонг
7
Вайсс
7
Вайсс
13
Бонг
30
Салино
10
Домингес
10
Домингес
30
Салино
10
Кэмпбелл
16
Савиола
16
Савиола
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
ПСЖ
Олимпиакос
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча ПСЖ - Олимпиакос
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Парк де Пренс
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