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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпия - Санта-Клара
Олимпия - Санта-Клара: обзор матча 12 августа 2021
Олимпия
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Санта-Клара
73'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимпия - Санта-Клара
Замена
D. Špehar
️️️️
A. Balde
85'
Замена
М. Ратник
️️️️
A. Delamea Mlinar
84'
78'
Замена
J. Afonso
️️️️
Мансур
76'
Замена
П. Энрике
️️️️
J. Patric
Замена
С. Сеслар
️️️️
N. Kapun
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кошта
Пас отдал
C.
72'
Замена
Р. Кошта
️️️️
К. Жуниор
Желтая карточка
N. Kapun
66'
Замена
G. Kurež
️️️️
М. Нукич
63'
55'
Желтая карточка
Р. Рамуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ЦФ
95
Tall Lamine Junior
ЦФ
9
Мустафа Нукич
ЦФ
23
Nik Kapun
ЦФ
17
Aldair Balde
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
21
Michael Pavlović
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Санта-Клара
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Costinha
ЦП
18
Линкольн
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
70
Мансур
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
14
Марцел Ратник
ЦЗ
9
Toni Lun Bončina
ЦП
0
E. Gliha
ЦФ
14
Enrik Ostrc
ЦФ
29
Dino Špehar
ЦФ
11
Gal Kurež
ЦФ
0
M. Fink
ЦФ
0
J. Andrejasic
ЦФ
10
Свит Сеслар
ЦФ
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
1-5
5
Црномаркович
16
90
21
19
21
Элшник
2-2-5
2
Рамуш
17
Вильянуэва
10
18
Линкольн
70
Мансур
26
13
Жуниор
21
Рикардинью
5
Морита
19
14
Ратник
14
Ратник
19
17
29
29
17
9
Нукич
11
11
9
Нукич
23
10
Сеслар
10
Сеслар
23
70
Мансур
5
5
70
Мансур
26
23
Энрике
23
Энрике
26
13
Жуниор
19
Кошта
19
Кошта
13
Жуниор
Остались в запасе
Олимпия
Санта-Клара
69
Матевж Видовшек
ВР
9
Toni Lun Bončina
ЦП
0
E. Gliha
ЦФ
14
Enrik Ostrc
ЦФ
0
M. Fink
ЦФ
0
J. Andrejasic
ЦФ
Главный тренер
Феде Бессоне
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
69
Матевж Видовшек
ВР
9
Toni Lun Bončina
ЦП
0
E. Gliha
ЦФ
14
Enrik Ostrc
ЦФ
0
M. Fink
ЦФ
0
J. Andrejasic
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Феде Бессоне
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Олимпия - Санта-Клара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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