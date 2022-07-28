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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ньютаун - Спартак Тр
Ньютаун - Спартак Тр: обзор матча 28 июля 2022
Ньютаун
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Спартак Тр
35'
A. Williams (П)
73'
S. Štefánik
79'
М. Буката
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньютаун - Спартак Тр
Желтая карточка
T. Wharton
89'
88'
Желтая карточка
М. Буката
Замена
M. Jones
️️️️
Г. Коуэнс
82'
Замена
K. Mills-Evans
️️️️
S. Sutton
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Буката
73'
ГОЛ! 1:1!
S. Štefánik
Пас отдал
М. Микович
Замена
T. Wharton
️️️️
Д. Уокер
70'
Замена
N. Rushton
️️️️
Z. Ismail
63'
46'
Замена
Л. Штетина
️️️️
М. Курма
46'
Замена
М. Буката
️️️️
А. Иван
46'
Замена
М. Микович
️️️️
A.
Желтая карточка
S. Sutton
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Williams
35'
11'
Желтая карточка
A.
Желтая карточка
Z. Ismail
10'
Желтая карточка
Д. Уокер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньютаун
46
Джейк Уокер
ЦЗ
17
Генри Коуэнс
ЦП
18
Луис Роблес
ПВ
19
Craig Williams
ЦФ
14
Aaron Williams
ЦФ
24
George Hughes
ЦФ
11
Zeli Ismail
ЦФ
3
Callum Roberts
ЦФ
6
Shane Sutton
ЦФ
27
Райан Сирс
ЦФ
1
David Jones
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
24
Кристиан Кострна
ПЗ
26
Samuel Štefánik
ЦП
7
Azevedo
ЦП
7
Алекс Иван
ПП
27
Матей Курма
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
88
Кирьякос Саввидис
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Ньютаун
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
3
Mathew Jones
ЦП
22
Theo Wharton
ЦП
29
Macauley Taylor
ЦФ
0
N. Rushton
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
1-1-1-5
46
Уокер
17
Коуэнс
18
Роблес
3
1
27
Сирс
6
11
1-3-5
72
24
Кострна
7
Иван
7
26
27
Курма
17
Паур
88
Саввидис
26
Коса
3
17
Коуэнс
3
3
17
Коуэнс
46
Уокер
22
22
46
Уокер
11
0
0
11
6
5
5
6
27
Курма
2
Штетина
2
Штетина
27
Курма
7
Иван
28
Буката
28
Буката
7
Иван
7
29
Микович
29
Микович
7
Остались в запасе
Ньютаун
Спартак Тр
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
29
Macauley Taylor
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
71
Доминик Такац
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Остались в запасе
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
29
Macauley Taylor
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
Остались в запасе
71
Доминик Такац
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Ньютаун - Спартак Тр
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ньютаун
Лига конференций, 2 раунд
Ньютаун
1 : 2
28.07.2022
Спартак Тр
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
4 : 1
21.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
3 : 1
14.07.2022
ХБ Торсхавн
Лига конференций, 1 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 0
07.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
0 : 1
13.07.2021
Дандолк
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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