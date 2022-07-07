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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХБ Торсхавн - Ньютаун
ХБ Торсхавн - Ньютаун: обзор матча 07 июля 2022
ХБ Торсхавн
07.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ньютаун
66'
Б. Вардум
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ХБ Торсхавн - Ньютаун
78'
Замена
Z. Ismail
️️️️
N. Rushton
69'
Желтая карточка
Д. Уокер
ГОЛ! 1:0!
Б. Вардум
Пас отдал
Д. Йохансен
66'
Замена
А. Самуэльсен
️️️️
П. Петерсен
61'
31'
Желтая карточка
C. Roberts
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХБ Торсхавн
12
Тейтур Гестссон
ВР
17
Барталь Вардум
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
22
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
80
Ханус Серенсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
4
Хедин Хансен
ЦП
8
Дан Сойлу
ЦП
15
Адриан Юстинуссен
ЦФ
21
Паэтур Петерсен
ЦФ
18
Стефан Радосавлевич
ЦФ
Ньютаун
46
Джейк Уокер
ЦЗ
18
Луис Роблес
ПВ
19
Craig Williams
ЦФ
27
Райан Сирс
ЦФ
6
Shane Sutton
ЦФ
3
Callum Roberts
ЦФ
1
David Jones
ЦФ
0
N. Rushton
ЦФ
24
George Hughes
ЦФ
14
Aaron Williams
ЦФ
ХБ Торсхавн
30
Leivur Guttesen
ЦФ
16
Ossur Dalbud
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
Ньютаун
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
11
Zeli Ismail
ЦФ
7
Lifumpa Mwandwe
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
3-4-3
12
Гестссон
17
Вардум
6
Йохансен
22
Йонссон
80
Серенсен
4
Хансен
8
Сойлу
13
Аскхам
18
Радосавлевич
21
Петерсен
15
Юстинуссен
1-1-5
46
Уокер
18
Роблес
3
14
24
0
1
21
Петерсен
23
Самуэльсен
23
Самуэльсен
21
Петерсен
0
11
11
0
Остались в запасе
ХБ Торсхавн
Ньютаун
30
Leivur Guttesen
ЦФ
16
Ossur Dalbud
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
7
Lifumpa Mwandwe
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
Остались в запасе
30
Leivur Guttesen
ЦФ
16
Ossur Dalbud
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
Остались в запасе
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
7
Lifumpa Mwandwe
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
Статистика матча ХБ Торсхавн - Ньютаун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
Аргир
Ньютаун
Лига конференций, 2 раунд
Ньютаун
1 : 2
28.07.2022
Спартак Тр
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
4 : 1
21.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
3 : 1
14.07.2022
ХБ Торсхавн
Лига конференций, 1 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 0
07.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
0 : 1
13.07.2021
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