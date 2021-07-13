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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ньютаун - Дандолк
Ньютаун - Дандолк: обзор матча 13 июля 2021
Ньютаун
13.07.2021, вторник, 19:45
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Дандолк
51'
М. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньютаун - Дандолк
Желтая карточка
S. McAllister
89'
85'
Желтая карточка
У. Патчинг
77'
Замена
O. Erik Midtskogen
️️️️
Д. МакМиллан
Замена
N. Rushton
️️️️
J. Rowland
61'
57'
Замена
W. Zahibo
️️️️
S. Stanton
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Даффи
Желтая карточка
K. Mills-Evans
48'
Желтая карточка
C. Roberts
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньютаун
6
Alex Fletcher
ЦФ
7
Lifumpa Mwandwe
ЦФ
14
Aaron Williams
ЦФ
24
George Hughes
ЦФ
19
Craig Williams
ЦФ
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
3
Callum Roberts
ЦФ
0
J. Rowland
ЦФ
28
Naim Arsan
ЦФ
1
David Jones
ЦФ
11
James Davies
ЦФ
Дандолк
33
Дарра Лихи
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
7
Майкл Даффи
ЛВ
8
Уилл Патчинг
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
10
Патрик МакИлэни
ЦП
1
Alessio Abibi
ЦФ
11
Sam Stanton
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Ньютаун
22
Alfie Jones
ЦФ
0
S. McAllister
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
0
N. Rushton
ЦФ
9
Jamie Breese
ЦФ
17
Ben Speake
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
10
Jordan Evans
ЦФ
6
Shane Sutton
ЦФ
21
David Rose
ЦФ
13
Khamran Steventon
ЦФ
Дандолк
0
W. Zahibo
ЦП
28
Райан О'Кейн
ПВ
31
Mark Hanratty
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
5
0
11
1
28
3
4-3-1-3
13
Юрковскис
4
Бойл
5
Наттестад
33
Лихи
8
Патчинг
17
Келли
10
МакИлэни
7
Даффи
29
МакМиллан
11
1
0
0
0
0
10
10
29
МакМиллан
9
9
29
МакМиллан
11
0
0
11
Остались в запасе
Ньютаун
Дандолк
22
Alfie Jones
ЦФ
0
S. McAllister
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
9
Jamie Breese
ЦФ
17
Ben Speake
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
6
Shane Sutton
ЦФ
21
David Rose
ЦФ
13
Khamran Steventon
ЦФ
28
Райан О'Кейн
ПВ
31
Mark Hanratty
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Остались в запасе
22
Alfie Jones
ЦФ
0
S. McAllister
ЦФ
16
Dylan Downs
ЦФ
9
Jamie Breese
ЦФ
17
Ben Speake
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
6
Shane Sutton
ЦФ
21
David Rose
ЦФ
13
Khamran Steventon
ЦФ
Остались в запасе
28
Райан О'Кейн
ПВ
31
Mark Hanratty
ЦФ
13
Peter Cherrie
ЦФ
30
Niall Brady
ЦФ
77
Jeong-uh Han
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Алан Рейнолдс
Статистика матча Ньютаун - Дандолк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньютаун
Лига конференций, 2 раунд
Ньютаун
1 : 2
28.07.2022
Спартак Тр
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
4 : 1
21.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
3 : 1
14.07.2022
ХБ Торсхавн
Лига конференций, 1 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 0
07.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
0 : 1
13.07.2021
Дандолк
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
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Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
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1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
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2020.01.24 20:42
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2020.01.05 10:56
3
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
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