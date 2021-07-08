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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дандолк - Ньютаун
Дандолк - Ньютаун: обзор матча 08 июля 2021
Дандолк
08.07.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 раунд
4 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ньютаун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дандолк - Ньютаун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Ньютаун
Лига конференций, 2 раунд
Ньютаун
1 : 2
28.07.2022
Спартак Тр
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
4 : 1
21.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
3 : 1
14.07.2022
ХБ Торсхавн
Лига конференций, 1 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 0
07.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
0 : 1
13.07.2021
Дандолк
Новости команд
Все
Дандолк
Ньютаун
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
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