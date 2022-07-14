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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ньютаун - ХБ Торсхавн
Ньютаун - ХБ Торсхавн: обзор матча 14 июля 2022
Ньютаун
14.07.2022, четверг, 20:15
Лига конференций, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
ХБ Торсхавн
35'
Г. Коуэнс
48'
П. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньютаун - ХБ Торсхавн
Замена
M. Jones
️️️️
Д. Уокер
120'
+1
118'
Желтая карточка
А. Йонссон
106'
Замена
S. Chukwudi
️️️️
А. Юстинуссен
Замена
Z. Ismail
️️️️
Л. Роблес
106'
99'
Желтая карточка
А. Юстинуссен
90'
+1
Замена
А. Самуэльсен
️️️️
П. Петерсен
88'
Желтая карточка
Х. Хансен
Замена
N. Rushton
️️️️
A. Williams
81'
56'
Замена
O. Dalbud
️️️️
С. Радосавлевич
48'
ГОЛ! 1:1!
П. Петерсен
ГОЛ! 1:0!
Г. Коуэнс
35'
20'
Желтая карточка
Б. Вардум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньютаун
46
Джейк Уокер
ЦЗ
17
Генри Коуэнс
ЦП
18
Луис Роблес
ПВ
27
Райан Сирс
ЦФ
14
Aaron Williams
ЦФ
7
Lifumpa Mwandwe
ЦФ
24
George Hughes
ЦФ
19
Craig Williams
ЦФ
3
Callum Roberts
ЦФ
6
Shane Sutton
ЦФ
1
David Jones
ЦФ
ХБ Торсхавн
12
Тейтур Гестссон
ВР
17
Барталь Вардум
ЦЗ
6
Даниэль Йохансен
ЦЗ
22
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
80
Ханус Серенсен
ЦП
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
4
Хедин Хансен
ЦП
8
Дан Сойлу
ЦП
18
Стефан Радосавлевич
ЦФ
15
Адриан Юстинуссен
ЦФ
21
Паэтур Петерсен
ЦФ
Ньютаун
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
3
Mathew Jones
ЦП
27
Ben Guest
ЦП
22
Theo Wharton
ЦП
0
N. Rushton
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
11
Zeli Ismail
ЦФ
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
ХБ Торсхавн
30
Leivur Guttesen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
16
Ossur Dalbud
ЦФ
1-1-1-5
46
Уокер
17
Коуэнс
18
Роблес
19
1
6
3
24
3-4-3
12
Гестссон
17
Вардум
6
Йохансен
22
Йонссон
13
Аскхам
4
Хансен
8
Сойлу
80
Серенсен
21
Петерсен
15
Юстинуссен
18
Радосавлевич
46
Уокер
3
3
46
Уокер
14
0
0
14
18
Роблес
11
11
18
Роблес
15
Юстинуссен
28
28
15
Юстинуссен
21
Петерсен
23
Самуэльсен
23
Самуэльсен
21
Петерсен
18
Радосавлевич
16
16
18
Радосавлевич
Остались в запасе
Ньютаун
ХБ Торсхавн
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
27
Ben Guest
ЦП
22
Theo Wharton
ЦП
20
Rhys Hesden
ЦФ
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
30
Leivur Guttesen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
Остались в запасе
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
27
Ben Guest
ЦП
22
Theo Wharton
ЦП
20
Rhys Hesden
ЦФ
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
Остались в запасе
30
Leivur Guttesen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
Статистика матча Ньютаун - ХБ Торсхавн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ньютаун
Лига конференций, 2 раунд
Ньютаун
1 : 2
28.07.2022
Спартак Тр
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
4 : 1
21.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
3 : 1
14.07.2022
ХБ Торсхавн
Лига конференций, 1 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 0
07.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
0 : 1
13.07.2021
Дандолк
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
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