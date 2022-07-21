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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спартак Тр - Ньютаун
Спартак Тр - Ньютаун: обзор матча 21 июля 2022
Спартак Тр
21.07.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ньютаун
17'
Деле
41'
Деле
44'
Деле
75'
А. Иван
23'
Г. Коуэнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак Тр - Ньютаун
Желтая карточка
Л. Штетина
90'
+1
76'
Желтая карточка
Д. Уокер
ГОЛ! 4:1!
А. Иван
Пас отдал
К. Кострна
75'
74'
Замена
N. Rushton
️️️️
Г. Коуэнс
74'
Замена
T. Wharton
️️️️
Л. Роблес
73'
Замена
Z. Ismail
️️️️
M. Jones
Замена
A.
️️️️
Деле
60'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Ристовски
60'
Замена
М. Буката
️️️️
S. Štefánik
46'
Замена
Я. Паур
️️️️
Р. Прохазка
46'
ГОЛ! 3:1!
Деле
44'
ГОЛ! 2:1!
Деле
Пас отдал
S. Štefánik
41'
35'
Желтая карточка
M. Jones
23'
ГОЛ! 1:1!
Г. Коуэнс
ГОЛ! 1:0!
Деле
Пас отдал
А. Иван
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
77
Милан Ристовски
ЦП
26
Samuel Štefánik
ЦП
24
Кристиан Кострна
ЦФ
11
Деле
ЦФ
7
Алекс Иван
ЦФ
6
Роман Прохазка
ЦФ
88
Кирьякос Саввидис
ЦФ
29
Мартин Микович
ЦФ
27
Матей Курма
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Ньютаун
46
Джейк Уокер
ЦЗ
17
Генри Коуэнс
ЦП
3
Mathew Jones
ЦП
18
Луис Роблес
ПВ
3
Callum Roberts
ЦФ
24
George Hughes
ЦФ
6
Shane Sutton
ЦФ
27
Райан Сирс
ЦФ
14
Aaron Williams
ЦФ
1
David Jones
ЦФ
19
Craig Williams
ЦФ
Спартак Тр
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
7
Azevedo
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
14
Келвин Боатенг
ЦФ
17
Якуб Паур
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
Ньютаун
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
22
Theo Wharton
ЦП
27
Ben Guest
ЦП
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
11
Zeli Ismail
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
0
N. Rushton
ЦФ
1-2-5
71
Такац
2
Штетина
77
Ристовски
26
6
Прохазка
27
Курма
29
Микович
88
Саввидис
7
Иван
1-2-1-5
46
Уокер
17
Коуэнс
3
18
Роблес
6
19
1
14
27
Сирс
26
28
Буката
28
Буката
26
11
Деле
7
7
11
Деле
77
Ристовски
14
Боатенг
14
Боатенг
77
Ристовски
6
Прохазка
17
Паур
17
Паур
6
Прохазка
18
Роблес
22
22
18
Роблес
3
11
11
3
17
Коуэнс
0
0
17
Коуэнс
Остались в запасе
Спартак Тр
Ньютаун
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
27
Ben Guest
ЦП
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
13
Marek Ujlaky
ЦЗ
6
Patrick Karhan
ЦП
77
Kazeem Bolaji Soliu
ЦП
20
Azeez Oseni
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
26
Себастьян Коса
ЦФ
Остались в запасе
25
Max Williams
ВР
2
Brett Taylor
ЦЗ
27
Ben Guest
ЦП
5
Kieran Mills-Evans
ЦФ
20
Rhys Hesden
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Спартак Тр - Ньютаун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Ньютаун
Лига конференций, 2 раунд
Ньютаун
1 : 2
28.07.2022
Спартак Тр
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
4 : 1
21.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
3 : 1
14.07.2022
ХБ Торсхавн
Лига конференций, 1 раунд
ХБ Торсхавн
1 : 0
07.07.2022
Ньютаун
Лига конференций, 1 раунд
Ньютаун
0 : 1
13.07.2021
Дандолк
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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