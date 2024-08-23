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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Паулу - Насьональ
Сан-Паулу - Насьональ: обзор матча 23 августа 2024
Сан-Паулу
23.08.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Насьональ
31'
Д. Бобадилья
47'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Насьональ
90'
+15
Желтая карточка
L. Lozano
Желтая карточка
М. Антонио
90'
+14
90'
+13
Желтая карточка
G. Báez
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Моура
90'
+10
Замена
М. Антонио
️️️️
Лусиано
90'
+10
90'
+1
Замена
Э. Веласкес
️️️️
J. Izquierdo
Замена
Р. Нестор
️️️️
В. Рато
77'
66'
Замена
Н. Лопес
️️️️
D. Zabala
65'
Замена
N. Rodríguez
️️️️
L. Sanabria
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
В. Рато
47'
46'
Замена
М. Перейра
️️️️
A. Castro
46'
Замена
J. Izquierdo
️️️️
С. Коатес
Желтая карточка
Л. Густаво
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бобадилья
Пас отдал
Х. Кальери
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
17
Leandro Lozano
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
23
Diego Polenta
(К)
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
11
Gastón González
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
4-1-2-3
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
13
Рафинья
14
Густаво
10
Рато
7
Моура
9
Кальери
10
Лусиано
16
Бобадилья
3-1-3-3
1
Мехия
4
Коатес
23
17
28
Олива
8
22
22
19
21
23
10
Рато
11
Нестор
11
Нестор
10
Рато
10
Лусиано
8
Антонио
8
Антонио
10
Лусиано
7
Моура
17
Силва
17
Силва
7
Моура
4
Коатес
3
3
4
Коатес
8
7
7
8
2
Веласкес
2
Веласкес
22
10
Перейра
10
Перейра
22
22
11
Лопес
11
Лопес
22
Остались в запасе
Сан-Паулу
Насьональ
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
9
Jeremia Recoba
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
11
Gastón González
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
9
Jeremia Recoba
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
11
Gastón González
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Сан-Паулу - Насьональ
2
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
1
Количество передач
520
274
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.98
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Jhon Alexander Ospina Londono, Colombia
Стадион:
Морумби
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