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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Насьональ - Сан-Паулу
Насьональ - Сан-Паулу: обзор матча 16 августа 2024
Насьональ
16.08.2024, пятница, 01:00
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Сан-Паулу
Желтая карточка
М. Перейра
86'
85'
Замена
М. Араухо
️️️️
Л. Моура
Замена
М. Перейра
️️️️
L. Sanabria
82'
77'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Лусиано
Замена
N. Rodríguez
️️️️
D. Zabala
76'
Замена
J. Recoba
️️️️
A. Galeano
64'
58'
Желтая карточка
А. Франко
49'
Желтая карточка
Л. Густаво
46'
Замена
В. Рато
️️️️
Феррейра
36'
Желтая карточка
Р. Арболеда
25'
Желтая карточка
Лусиано
Желтая карточка
D. Polenta
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
23
Diego Polenta
(К)
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
25
Gonzalo Petit
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
35
Sabino
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
3-1-3-3
1
Мехия
17
4
Коатес
23
28
Олива
8
22
22
19
21
23
4-1-2-3
23
Рафаэл
15
Франко
5
Арболеда
13
Рафинья
34
Велингтон
14
Густаво
7
Моура
11
Феррейра
9
Кальери
10
Лусиано
16
Бобадилья
22
7
7
22
8
10
Перейра
10
Перейра
8
21
9
9
21
10
Лусиано
11
Нестор
11
Нестор
10
Лусиано
7
Моура
15
Араухо
15
Араухо
7
Моура
11
Феррейра
10
Рато
10
Рато
11
Феррейра
Остались в запасе
Насьональ
Сан-Паулу
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
25
Gonzalo Petit
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
35
Sabino
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Juan Izquierdo
ЦЗ
3
Mateo Antoni
ЦЗ
11
Gastón González
ЦП
8
Felipe Cairus
ЦП
25
Gonzalo Petit
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
35
Sabino
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Насьональ - Сан-Паулу
2
4
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
0
Нарушения
11
11
Офсайды
1
2
Количество передач
280
568
Сейвы
0
2
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.04
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
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