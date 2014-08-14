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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Лоренсо - Насьональ
Сан-Лоренсо - Насьональ: обзор матча 14 августа 2014
Сан-Лоренсо
14.08.2014, четверг, 04:15
Кубок Либертадорес, Финал
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сан-Лоренсо - Насьональ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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