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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Наполи - Спортинг
Наполи - Спортинг: обзор матча 01 октября 2025
Наполи
01.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
36'
Р. Хойлунд
79'
Р. Хойлунд
62'
Л. Суарес (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Спортинг
Завершен
Замена
Лоренцо Лукка
️️️️➡️️
Расмус Хойлунд
90'
90'
+4'
Замена
Матиас Оливера
️️️️➡️️
Мигель Гутьеррес
81'
Замена
Билли Гилмор
️️️️➡️️
Кевин Де Брюйне
81'
ГОЛ! 2:1!
Расмус Хойлунд
Пас отдал
Кевин Де Брюйне
79'
78'
Замена
Хидемаса Морита
️️️️➡️️
Жоау Симойнш
Замена
Давид Нерес
️️️️➡️️
Маттео Политано
69'
Замена
Ноа Ланг
️️️️➡️️
Скотт Мактоминей
69'
67'
Замена
Зено Дебаст
️️️️➡️️
Эдуарду Куарежма
67'
Замена
Алиссон Сантос
️️️️➡️️
Фотис Иоаннидис
66'
Травма
Эдуарду Куарежма
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Луис Суарес
46'
Замена
Педру Гонсалвеш
️️️️➡️️
Тринкау
46'
Замена
Луис Суарес
️️️️➡️️
Джени Катамо
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Расмус Хойлунд
Пас отдал
Кевин Де Брюйне
36'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
(К)
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К)
ОП
52
Жоау Симойнш
АП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
7
Жеовани Кенда
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
77
Ноа Ланг
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Спортинг
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
21
Родригу Рибейру
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
3
Гутьеррес
31
Беукема
5
Жуан
37
Спинаццола
68
Лоботка
99
Ангисса
4
Мактоминей
7
Де Брюйне
21
Политано
19
Хойлунд
3-1-3-3
1
Силва
22
Фреснеда
72
Куарежма
14
Инасиу
42
Юльманн
7
Кенда
52
Симойнш
10
Катамо
16
Тринкау
7
Иоаннидис
20
Араухо
3
Гутьеррес
16
Оливера
16
Оливера
3
Гутьеррес
4
Мактоминей
77
Ланг
77
Ланг
4
Мактоминей
7
Де Брюйне
6
Гилмор
6
Гилмор
7
Де Брюйне
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
72
Куарежма
6
Дебаст
6
Дебаст
72
Куарежма
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
16
Тринкау
8
Гонсалвеш
8
Гонсалвеш
16
Тринкау
7
Иоаннидис
27
Сантос
27
Сантос
7
Иоаннидис
10
Катамо
25
Суарес
25
Суарес
10
Катамо
Остались в запасе
Наполи
Спортинг
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
20
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
20
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Статистика матча Наполи - Спортинг
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
0
Количество передач
508
495
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Посещаемость:
47364
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