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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Наполи
Спарта - Наполи: обзор матча 27 ноября 2014
Спарта
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Наполи
Желтая карточка
Б. Докал
90'
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Матейовски
90'
77'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
Жоржиньо
Замена
Т. Прикрыл
️️️️
Й. Гушбауэр
72'
69'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Я. Брабец
61'
Желтая карточка
М. Матейовски
46'
6'
Желтая карточка
М. Бритос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Марек Штех
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-4-1
1
Штех
25
Холек
14
Брабец
26
Намойнесу
3
Кадержабек
23
Маречек
25
Гушбауэр
9
Докал
7
Крейчи
8
Матейовски
21
Лафата
4-1-3-2
1
Кабрал
27
Место
3
Кулибали
39
Альбиоль
3
Бритос
5
Лопес
5
Гаргано
17
Гамшик
21
Жоржиньо
7
Кальехон
9
Игуаин
25
Гушбауэр
14
Прикрыл
14
Прикрыл
25
Гушбауэр
8
Матейовски
7
Вацек
7
Вацек
8
Матейовски
21
Жоржиньо
13
Гулам
13
Гулам
21
Жоржиньо
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
Остались в запасе
Спарта
Наполи
42
Войтех Ворел
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Витезлав Лавичка
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Витезлав Лавичка
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Спарта - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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1 : 1
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Лига чемпионов, Общий этап
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4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Дженерали Арена
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