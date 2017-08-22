Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ницца - Наполи
Ницца - Наполи: обзор матча 22 августа 2017
Ницца
22.08.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Наполи
48'
Х. Кальехон
89'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Наполи
89'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Ф. Гулам
84'
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
82'
48'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-2
30
Кардиналь
13
Жалле
4
Данте
23
Ле Марша
2
Суке
61
Тамез
14
Сери
10
Снейдер
6
Вальтер
45
Балотелли
10
Сен-Максимен
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Ницца
Наполи
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ницца - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Ницца
Наполи
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+