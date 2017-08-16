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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Ницца
Наполи - Ницца: обзор матча 16 августа 2017
Наполи
16.08.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Ницца
13'
Д. Мертенс
70'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ницца
79'
Вторая желтая
А. Плеа
79'
Красная карточка
В. Косьелло
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Жоржиньо
70'
65'
Желтая карточка
А. Плеа
Желтая карточка
Л. Инсинье
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-1-2
30
Кардиналь
2
Суке
5
Сарр
4
Данте
23
Ле Марша
26
Косьелло
14
Сери
33
Лис-Мелу
19
Срарфи
14
Плеа
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Наполи
Ницца
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Наполи - Ницца
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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