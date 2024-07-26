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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь
Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь: обзор матча 26 июля 2024
Шанхай Порт
26.07.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 20 тур
8 : 1
Завершен
Наньтун Чжиюнь
6'
G.
14'
G.
39'
М. Хусса
42'
М. Варгас
51'
В. Лей
79'
С. Сю
88'
F. Jing
90'
O.
55'
Z. Haoqian
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь
ГОЛ! 8:1!
O.
Пас отдал
В. Лей
90'
ГОЛ! 7:1!
F. Jing
Пас отдал
O.
88'
ГОЛ! 6:1!
С. Сю
Пас отдал
G.
79'
Замена
L. Wenjun
️️️️
G.
79'
Замена
Y. Shiyuan
️️️️
Л. Читтадини
79'
Замена
A. Li
️️️️
Z. Wei
67'
Замена
С. Сю
️️️️
М. Хусса
67'
65'
Замена
X. Luo
️️️️
F. Rosa
Замена
F. Jing
️️️️
М. Варгас
62'
55'
ГОЛ! 5:1!
Z. Haoqian
ГОЛ! 5:0!
В. Лей
51'
ГОЛ! 4:0!
М. Варгас
Пас отдал
В. Лей
42'
ГОЛ! 3:0!
М. Хусса
Пас отдал
Л. Читтадини
39'
Желтая карточка
М. Хусса
38'
ГОЛ! 2:0!
G.
Пас отдал
Л. Читтадини
14'
11'
Желтая карточка
S. Liang
ГОЛ! 1:0!
G.
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Наньтун Чжиюнь
1
Xue Qinghao
ВР
26
Daochi Ye
ЦЗ
15
Wei Liu
(К)
ЦЗ
24
Shaowen Liang
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
16
Ming Yang Yang
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
11
Lu Wenjun
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
34
Xin Luo
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Янь
4
13
5
Линьпен
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
8
Варгас
7
Лей
9
4-4-2
1
15
24
2
26
20
25
16
19
9
9
9
11
11
9
8
Варгас
44
44
8
Варгас
18
Читтадини
20
20
18
Читтадини
13
11
11
13
5
Хусса
8
Сю
8
Сю
5
Хусса
19
34
34
19
Остались в запасе
Шанхай Порт
Наньтун Чжиюнь
45
Liu Xiaolong
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
1
Li Huayang
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Остались в запасе
45
Liu Xiaolong
ЦФ
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
33
Liu Zhurun
ЦФ
14
Shenglong Li
ЦФ
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Давид Патрисиу
Статистика матча Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь
1
1
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
7
Офсайды
1
4
Количество передач
480
248
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
70
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
02.11.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 3
27.10.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Наньтун Чжиюнь
3 : 2
28.09.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 26 тур
Наньтун Чжиюнь
2 : 1
22.09.2024
Циндао Хайню
Информация о матче
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
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