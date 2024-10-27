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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Наньтун Чжиюнь - Бейджин Гуоань
Наньтун Чжиюнь - Бейджин Гуоань: обзор матча 27 октября 2024
Наньтун Чжиюнь
27.10.2024, воскресенье, 11:30
Китай. Суперлига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Бейджин Гуоань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наньтун Чжиюнь
1
Xue Qinghao
ВР
5
Sheng Ma
ЦЗ
15
Wei Liu
(К)
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
16
Ming Yang Yang
ЦП
19
Farley Rosa
ЦП
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
28
Chengdong Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Гуга
АП
18
Hao Fang
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
34
Xin Luo
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
36
Zhongyi Qiu
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
37
Jia Boyan
ЦП
44
Yuye Zhang
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
9
Jesús Godínez
ЦФ
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
2-1-2-5
1
5
15
6
Пуцлин
16
19
18
9
38
47
Каллон
16
2-4-2-2
22
32
Нгаду-Нгаджуй
4
Ли
28
6
6
27
6
Гуга
11
Линь
29
18
Остались в запасе
Наньтун Чжиюнь
Бейджин Гуоань
1
Li Huayang
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
34
Xin Luo
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
36
Zhongyi Qiu
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
37
Jia Boyan
ЦП
44
Yuye Zhang
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
9
Jesús Godínez
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
34
Sen Hou
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
31
Liao Lei
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
34
Xin Luo
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
36
Zhongyi Qiu
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
37
Jia Boyan
ЦП
44
Yuye Zhang
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
9
Jesús Godínez
ЦФ
Остались в запасе
34
Sen Hou
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
8
Li Ke
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Наньтун Чжиюнь - Бейджин Гуоань
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
7
Нарушения
4
10
Офсайды
5
2
Количество передач
443
362
Сейвы
4
5
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Матчи команд
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
02.11.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 3
27.10.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Наньтун Чжиюнь
3 : 2
28.09.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 26 тур
Наньтун Чжиюнь
2 : 1
22.09.2024
Циндао Хайню
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Главный судья:
Muhammad Taqi Al-Jaafari, Singapore
Стадион:
Rugao Olympic Sports Center, Nantong
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Наньтун Чжиюнь
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